Вторая школьная революция

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Все мы учились в школе и терпеть не могли делать домашнее задание. Домашка портила нам жизнь: отвлекала от любимых занятий, мешала общению с друзьями, доводила до ссор с родителями. С тех пор ничего не изменилось. Перед каждым первым сентября в соцсетях гуляют мемы из серии: «Уроки сделаны. Мать охрипла. Дочь оглохла. Соседи все выучили наизусть, собака пересказала». Смешно, если бы не было так грустно. Однако нашлись наконец-таки люди, которые придумали, как сделать выполнение домашнего задания интересным и увлекательным.

Родительский плач

Эта история началась весной. В конце марта страну поработил коронавирус и всех посадили по домам, пережидать. Взрослые перешли на удаленку, школьники — на дистанционку. Что было дальше, до сих пор вспоминать страшно: десятки переписанных со слезами на глазах параграфов, составленных из-под палки кроссвордов, рефератов и презентаций, спетых на камеру песен и сколоченных на нервах всей семьи табуреток. Первыми не выдержали родители.

- Со всей России к нам посыпалось огромное количество обращений с просьбой помочь облегчить всем жизнь на дистанционке, - рассказывает куратор направления «Игропрактика» ПсковГУ, директор «Школы президентов» Алексей Ильин. — В пандемию страна столкнулась с неизведанным, и мы решили помочь, чем можем.

Алексей с коллегами по образовательному цеху запустили народный проект - Всероссийскую онлайн-мастерскую разработки игр для обучения. На платформе studiogame.ru собралось порядка трех тысяч людей, заинтересованных в том, чтобы школьники с удовольствием выполняли домашнее задание, через игру осваивая новый материал. Так они и придумали: надо делать уроки, играя на смартофоне!

Сообщество разработчиков и игропрактиков пригласило к разработке игр всех желающих. Среди участников мастерской оказалось родители, педагоги и немного школьников.

- В основном те школьники, которые участвуют в проекте, зашли в него через Хакатоны - конкурсы разработки - которые проводили наши партнеры из PskovHack. Ребята предложили классные кейсы. Например, придумали игрушки про физику, где надо менять ее законы. Игровые механики довольно простые, но очень интересные и вовлекающие даже меня: взрослого человека и «гурмана» в сфере игр. Многие получили от нас гранты на дальнейшую разработку своих решений. Ждем завершения проектов.

В мастерской сообщество PskovHack стало одним из главных производственных цехов: ядром, которое собрало программистов, геймдизайнеров, дизайнеров, сценаристов. Но проект — общероссийский. Над ним работают разработчики из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы.

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Домашка за 15 минут

На рынке существует огромное количество обучающих игр. Например, по биологии есть прекрасная игрушка про эволюцию, где пользователю предлагается из маленькой клеточки вырастить человека, меняя признаки и условия. Нечто подобное есть и по физике, и по химии. Зачем тогда усилия Алексея с единомышленниками, спросите вы? Я тоже спросила.

- Спрос возник, потому что в представленных на рынке играх, непонятно какую компетенцию закрывает игра. Да и система образования еще не готова с этим работать, - объясняет Алексей. - Существующие решения имеют скорее развлекательный характер, нежели образовательный. Мы же предлагаем иной подход к разработке: берем школьный учебник и неудобоваримый, непонятный материал превращаем в веселую игру. Только в таком случае есть шанс преодолеть бюрократические барьеры и зайти в школы.

Задумка такова, что в соответствии со всеми правилами, стандартами и СанПиНами игровая сессия по выполнению домашнего задания должна длиться не больше 15 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы разобраться в сюжете, понять какие персонажи и с кем взаимодействуют, и что надо сделать, чтобы успешно выполнить миссию.

Подумать только: 15 минут игры в любимом смартфоне и домашка готова, а параграф выучен. Фантастика! Как собственно и то, что Псков и Псковский регион в этом проекте играют особую роль.

В поисках себя - и её

Алексей Ильин, один из авторов этой креативной и даже в какой-то степени революционной идеи, родился и вырос в Великих Луках. И хотя уже давно живет в Санкт-Петербурге, к малой родине относится с особым уважением.

Жил он в простом микрорайоне, рос в самой обычной семье, но на жизнь смотрел явно иначе, чем его сверстники. Пока в старших классах его одноклассники покоряли девочек успехами в спорте и игре на гитаре, он решил удивлять предпринимательской жилкой - и открыл прямо в школе комиссионный магазин учебников.

- На дворе начало нулевых, бесплатные учебники в школе не выдают, их приходится покупать у старшеклассников. Класс скидывается деньгами, закупает учебники, а потом тебе достается потрепанный и старый, а твоему соседу за ту же цену почти новый: несправедливость, от которой страдали все. Я не помню, какими словами, цветами, и конфетами я убедил директора школы, но нам выделили каморку, в которой мы с приятелем принимали на комиссию учебники, делали наценку в пять рублей и выставляли на продажу.

Дело шло, но доход приносило совсем незначительный, а предприниматель в Леше все никак не мог угомониться. В какой-то момент он иначе посмотрел на женскую аудиторию школы. Девочки - известные придумщицы и рукодельницы: плетут фенечки, браслетики, всякое-разное. «А почему бы это не продавать?» - мелькнула у Алексея мысль. Придумано — сделано. И вот уже в той же каморке рядом с книжками в мисках разложены изделия ручного творчества: все по 50 и все по 70.

- Совсем скоро выяснилось, что это золотое дно, - смеется Алексей. - Девочки приносят на продажу свое и тут же чье-то покупают. Даже учителя не могли удержаться от покупки, а уж поддержать свою ученицу и купить ее работу — святое дело.

Когда пришло время поступать в вуз, Алексей за активную общественную жизнь, участие в различных движениях, ассоциациях и конкурсах получил целевое направление в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Но на втором курсе понял, что это совсем не его.

- Я проходил практику в одной госструктуре, работал в отделе делопроизводства и однажды показал девочкам, как пользоваться горячими клавишами клавиатуры, чтобы ускорить процесс обработки документации. На следующий день был вызван начальником и получил выговор за то, что придумал ему дополнительную работу в виде новых заданий для быстро освобождающихся девочек.

Алексей решил, что с таким подходом работать на госслужбе не хочет и на третьем курсе открыл свою некоммерческую организацию, которая занималась небольшими госзаказами и социальными проектами. По окончании академии он попытался отблагодарить родной город за целевое направление и хотел вернуться и отработать положенный срок, но его отговорили, сообщив, что вакансий для него нет. Он поблагодарил - и открыл в Петербурге «Школу Будущих Президентов». Казалось бы — работай и радуйся, но на месте не сиделось.

Защищая диссертацию по экономике, Алексей обратил внимание, что среди креативных индустрий у игровой самый большой рост - в год 20-25%.

- Я понял, что это очень перспективная тема, надо срочно «переобуваться» и становиться гейм-дизайнером. Мы с командой стали активно двигаться в этом направлении: прошли миллион курсов и столько же книг прочли, а потом собрали экспертов по всей стране и организовали пять крупных форумов по обучению игропрактике. Проехали с ними по крупным городам, научились у лучших и стали действовать сами.

У ребят было немало неудачных попыток, но это их не остановило. Потерпев одну неудачу, они ввязывались в другое дело и пробовали, пробовали, пробовали.

- Первой нашей удачной попыткой был кейс по геймификации государственных закупок и госзаказов. Мы создали первую в стране, увлекательную и понятную игру, посвященную этой страшной, ужасной, неинтересной теме. Еще несколько удач - и в нас зародилась уверенность, что в этом сегменте мы молодцы и точно первые в стране, кто умеет решать сложные задачи, за которые больше никто не берется. Потом начали делать образовательные кейсы, через них зашли в цифровую трансформацию, и понеслось.

Вся жизнь Алексея - попытки влезть в непонятное и из этого непонятного сделать интересное и простое. Но, признается он, не только из-за собственной неугомонности. Борьба за внимание девушек все также актуальна.

Цифровой след ученика

Первым к выпуску разработчики готовят учебный игровой комплекс по истории России - самый популярный запрос поступил именно по этому предмету и по обществознанию. На втором месте - биология, химия и экология, на третьем — точные науки.

Историческая игра будет делаться в популярном формате визуально-графической новеллы, где есть персонажи, их действия, принятия решений за них.

- В случае с историей, мы туда будем добавлять даты, события, карты, перемещения по ним. Для ребенка, во-первых, это будет возможность посмотреть на события глазами участника процесса, а во-вторых, понять, что история не дискретна, нет никаких разрывов и дыр между событиями, что одно следует из другого. В чем еще наше ноу-хау? Когда ребенок играет, у него формируется «цифровой след» игры. Он может этот след в качестве домашнего задания отправить учителю. Учитель откроет и увидит, что такой-то ученик прошел такую-то тему и в ней он разобрался с шестью персонажами, а что делать еще с двумя - не понял. Выучил хорошо 15 дат, а четыре даты не доучил. И тут же рекомендация: «Уважаемый учитель, разберите с Васей вот эту тему, объясните ему, какую роль играют такие-то персонажи».

С помощью игры можно устраивать проверочные и контрольные работы. Огромные усилия школьники тратят на то, чтобы доказать, что что-то знают. А игра — она же про дружелюбность, в игре можно ошибаться сколько угодно раз. Важно, что в конце ты научился и сделал правильно.

- Нас часто спрашивают: «Вы что, учителя замените?». Нет, конечно. Наша задача — помочь учителю. Игра подскажет, по какой теме ученик выучил урок, а по какой есть недоработки. Более того, так как эта массовая история, мы сможем говорить о том, что в Псковской области, к примеру, есть проблемы с какими-то предметами и это повод для университета, для образовательного сообщества, провести на эту тему форум или конференцию, чтобы поднять интерес.

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Образовательные первопроходцы

Подобного этому проектов в мире практически нет. В США есть компания, которая занимается разработкой обучающих игр для дошкольников. В последующем, возможно, их наработками можно будет воспользоваться, чтобы удовлетворить и дошкольный рынок.

Объем работы огромен. Оценочная стоимость инвестиций для того, чтобы сделать только один игровой комплекс по истории составляет десятки млн рублей. Это без учета дальнейшего продвижения продукта на рынке.

- Самое затратное — дизайн, потому что надо создавать много визуализаций, ребенок сейчас получает информацию глазами и чем она насыщеннее, тем лучше. Самый сложный цех — цех игровых динамик и игровых механик, когда необходимо в маленький телефон поместить простые движения, которые будут максимально долго увлекать и удерживать внимание школьника. Самая тяжелая часть — создать методологии игры, понять, из каких элементов она состоит. В этой части нам помогают наши партнеры — Роскультцентр, Высшая Школа Экономики, Гильдия Игропрактик и многие другие.

Если все пойдет по плану, то к сентябрю 2021 года будет выпущена первая бета-версия игры и начнется тестирование. Право первыми протестировать продукт получат псковские школьники. И не только потому, что группа разработки находится в Пскове.

- Когда я учился в школе - только-только вводили ЕГЭ, его тестировали на нас. Хотели мы этого или не хотели, но Псковская область всегда была первая во всех образовательных экспериментах. Теперь мы хотим, чтобы первыми тестировщиками поработали псковские ребята. Я не оговорился насчет «поработать». У нас есть такая практика в Санкт-Петербурге. В рамках программы летней занятости мы создаем рабочие места для подростков. Они являются тестировщиками игр, их разработчиками, обучают пенсионеров цифровой грамотности и за это получают деньги. В докивидное время мы проводили такой эксперимент и в Пскове.

Насколько успешным окажется российский проект, во многом зависит от финансирования и позиции инвесторов. Он может быть государственным - и абсолютно бесплатным для пользователей. Либо же проект будет иметь часть платного контента, к чему, впрочем, все в мобильных приложениях все давно привыкли.

Но в том, что задуманное получится сделать, разработчики даже не сомневаются.

- Это возможность осчастливить миллионы детей. Я помню, как ужасно не хотелось делать домашнее задание по любому предмету, потому что это было обязательно нудно и скучно. И как мечталось в школьные годы нажать на кнопочку, чтобы домашка ушла учителю, и забыть о ней. И мы создаем такую возможность для ребят.

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В настоящее время проект активно консультируют издательский дом «Просвещение» и Российское Историческое общество. Все партнеры и игроки рынка не меньше родителей и педагогов заинтересован в том, чтобы превратить учебные пособия в интересные и понятные мобильные игры, которые увлекут школьников