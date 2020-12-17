В каких акция псковичи могут принять участие на Новый год

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В пресс-службе администрации Псковской области рассказали о новогодних акциях в Пскове, в которых псковичи смогут принять участие в преддверие праздника.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Псковской области мероприятия, приуроченные к празднованию новогодних праздников, переведены в онлайн формат. Рассказываем о главных онлайн-акциях.

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1. Челлендж «Волшебный подарок»

Участникам необходимо подготовить оригинальный новогодний подарок и рассказать о нем: почему именно такой, почему он важен для адресата.

Подарки должны быть обязательно созданы своими руками. Для участия в челлендже участникам необходимо будет выложить видео подготовки подарка и его вручения получателю в социальной сети «Вконтаке» в сообществе «Большая перемена» с 25 декабря до 1 января

К съемке видео нужно подойти творчески, также в публикации нужно указать фамилию и имя, возраст автора или авторов работы и название населенного пункта.

Фото: соцсети

2. Акция «Тайный Дед Мороз»

В детстве все писали письма Деду Морозу с самыми заветным мечтами, сейчас отличная возможность стать волшебником для незнакомца и подарить ему чудо.

В акции могут принять участие любой желающий. Каждый участник в случайном порядке получит контактную информацию о человеке, которого ему нужно поздравить с Новым годом.

Обмен подарками можно организовать как online, так и в жизни. Координатор проекта: Назарой Олеся Викторовна, +7911 362-19-88

Фото: Алена МАРТЫНОВА

3.Челлендж «Пусть эта елочка радует нас!»

Суть челленджа - предложить самое оригинальное оформление новогодней елки.

К созданию елки тоже можно подойти творчески и создать ее своими руками. Участники акции должны выложить фото или видео своей оригинальной новогодней красавицы в комментариях к посту о челлендже с 26 декабря по 31 января. Координатор: Зиязов Денис Илдарович +7 900 994-66-27.

Автор работы: Е.А.Черкашина, зав. отделом информационной работы МБУК "Островская ЦРБ"

4. Акция «Новогодние Окна»

Название говорит само за себя. Псковичи, желающие принять участие во флешмобе, должны будут оригинально оформить окна квартир, офисов и школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений связанных с празднованием Нового года. После этого необходимо сделать фотографию и разместить с соответствующими хештегами на своей странице в «ВКонтакте». Хештеги акции: #НовогодниеОкна, #НовогодниеОкна60. Трафареты можно подсмотреть здесь.

Пост нужно сопроводить описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами. Координатор: Колыванова Мария Александровна, +7953 250-39-65.

Фото: Влад КОМЯКОВ

5. Челлендж «Спасибо 2020»

В рамках челленджа нужно поблагодарить своих близких, друзей, врачей, и всех, кто был в этом тяжелом году рядом. Чтобы принять участие в акции, нужно снять видеоролик и выложить в социальную сеть с хэштегами #спасибо2020, #Новыйгодвкаждыйдом. Координатор: Зиязов Денис Илдарович +7 900 994-66-27

Фото: Михаил ФРОЛОВ

6. «Новогоднее чудо для каждого»

В рамках этой акции участники смогут сделать открытки для пожилых людей и детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поздравительные новогодние открытки нельзя просто купить и отдать. Нужно написать в них слова поздравления от руки.

Готовые открытки можно передать в муниципальный штаб акции взаимопомощи «Мы Вместе». Волонтеры вручат открытки адресатам. Координатор: Тихонова Александра Дмитриевна +79118936322