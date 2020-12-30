ЧАС - КАК ПЯТЬ МИНУТУйти от реальности и очутиться на заброшенной военной базе, чтобы отыскать ответы на загадки среди пожелтевших бумаг могут участники квеста от Quest NERV в Пскове.Как говорит руководитель квестов и предприниматель Валентина Замараева, «Час пролетает, как пять минут». Она рассказала, как возникла идея создания квестов и как развивается бизнес в пандемию.ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬQuest NERV находится в большом помещении на первом этаже дома по улице Вокзальной, 20. Несколько небольших комнат, где за дверью «другая реальность», создана из огромного количества старинных вещей: правда, кнопки и тд. Во всем этом придется разобраться тем, кто рискнёт зайти туда и выполнить квест.Первый квест, который есть в арсенале разработчиков - это «Под грифом «Секретно». Длится он полтора часа и создан с помощью жанра детектива.- Игроки попадают на военную базу, им нужно выбраться — найти код доступа. По сюжету они не понимают, в какое время попали. Как в фильме «Мы из будущего». Там играет атмосферная музыка, нет никакого экшена, ничего взрываться не будет, но участникам нужно выбраться. Акцент именно на погружение в атмосферу прошлого, чтобы в серые будни растормошить людей, чтобы они побывали в другой реальности. И очень яркие эмоции у них остаются, - говорит Валентина Замараева.Другой квест - «Логово» - это настоящий хоррор. По словам Валентины Замараевой, именно он пользуется большей популярностью, чем предыдущий квест.- Игроки врываются в сюжет практически сразу. Он страшный: участников квеста кто-то преследует, им срочно нужно что-то разгадать, и эта напряженная борьба длится в течение часа. Там не просто напряженная музыка, она такая, что некоторые посетители начинают сомневаться, нужно ли проходить этот квест дальше. Кроме того, это квест-перфоманс, подразумевающий участие артистов. Поэтому беготня от них, адреналин — и для участников час проходит как пять минут.На квесты идут, в основном, подростки лет 10-15. К говорит предприниматель, активчики, дети, которым интересно походить, полазать, разгадать что-то, они тянут родителей, чтобы сюда прийти». Остальные — это люди 30-45 лет.- Люди взрослые, которые всю жизнь занимаются активным отдыхом и свои развлечения ищут в таких необычных сферах. Они приходят, с удовольствием проходят квесты, им очень нравится, - говорит Валентина.«100% ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ»Открыть собственное дело - это был путь в долгие годы. Сперва Валентина получила опыт работы на руководящих должностях, а потом столкнулась с желанием иметь что-то своё. И тут встал кропотливый выбор направления.- Мы раньше писали сценарии для своих компаний. Друзья, которые принимали участие в этих играх, хвалили их. Вот и решились сделать квест. Выбрали то, что должно было 100% получиться, - рассказывает предприниматель.Для развития необходимо было большое помещение, но найти его в городе за доступную цену было очень непросто.- Квесты хотелось бы видеть в больших форматах, не в пределах одной комнаты, а чтобы это было несколько комнат. И в итоге мы его нашли. Чуть больше ста квадратов. И начали делать глобальный ремонт.В какой-то момент затраты на ремонт значительно превысили запланированные средства. Однако создать будущий сценарий совсем не составило проблем, ведь был большой опыт за плечами.- Мы не хотели обычный квест, где замочки, крючочки, спички, раскиданные в темноте. Это должно было быть что-то, чтоб покрутить-повертеть, и в случае разгадки чтобы загорелось, завертелось, зазвонило.Как воспоминает предприниматель, найти реквизит было целое переключение длинною в год. Многое заказывали через интернет, но что-то находилось и у знакомых на дачах.- Что-то заказывалось в Москве — для хоррора. Для квеста «Под грифом секретно» искали старинные вещи, на «Авито», в других городах, скупали с рук. Например, флаг приехал из Луги. А счеты выпросили у знакомых, когда гостили у них на даче. Документы приходилось выстаривать — мы их замачивали в воде с кофейной гущей, - рассказывает Валентина.ПАНДЕМИЯСпустя ещё один год пришли настоящие посетители. И оба квеста достаточно быстро набрали свою популярность. В тот момент особой прибыли бизнес не приносил и уже стал для Валентины просто любимым хобби.- Не могу сказать, что квесты в Пскове - рентабельная вещь. Миллионером на них не станешь. Мы не рассчитывали на большой успех. Сейчас наши доходы сравниваются со среднестатистической зарплатой. Единственно успокаивает, что работаешь на себя и есть любимое дело.Однако пришла пандемия, которая притормозила весь процесс и заморозила планы для реализации выездных квестов - нового направления деятельности.- Это даже было не наше желание, а желание наших клиентов. Игроки, которые прошли оба квеста, обычно просили что-то еще. Арендовать еще помещение и вложить туда средства, которые не окупаются, мы не пытались. И поняли, что нужен вариант выездного квеста — с актерами, с антуражем, с выездным реквизитом. Мы рассчитывали, что будет два-три таких сценария.В настоящее время Quest NERV продолжает работу над задумками, так как предприниматель считает это направление рентабельным и интересным. Поэтому остаётся ожидать новых решений от разработчиков проекта.СПРАВКАQuest NERV. Квесты в Пскове: https://vk.com/questnervБронь по телефону: +79113701208.Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».