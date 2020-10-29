Рецепт идеального праздника для всей семьи: как в Пскове заказать квест с доставкой на дом

Кристина Шаинидзе|Фото предоставлено компанией "Вквестах"

Рецепт идеального праздника

Как устроить необычный праздник, который запомнится и детям, и взрослым? Хорошо бы что-то интересное: пойти на поиски клада, побыть шпионом или даже изобрести вакцину, чтобы спасти человечество от ужасного вируса. Организация такого мероприятия дело не быстрое, но, к счастью, все это может устроить команда «Вквестах». Искать приключения не надо – праздник сам придет к вам.

Для кого проводят квесты По словам Кристины "ВКвестах" работает для всех. Но, тем не менее, взрослые редко принимают участие в праздниках. Чаще всего они заказывают их для своих детей от 6 до 12 лет. Реже — для подростков. Квесты чаще всего заказывают на дни рождения или на корпоративные мероприятия. Удобство таких квестов в том, что они выездные и приезжают туда, где проходит праздник. В арсенале компании - около 10 готовых сюжетов. Кристина рассказала, что их задания направлены на интеллектуальное развитие. Для выполнения задания необходимо проявлять внимание, наблюдательность и аналитическое мышление.

– Наши квесты — работа интеллектуальная и командная. Даже если мы с детьми прыгаем и бегаем (а без этого никуда, детям как ни крути, это нужно), всякая активность имеет развивающее значение.

Фото предоставлено компанией "Вквестах"

Всему училась сама Кристина закончила с красным дипломом механико-машиностроительный факультет Псковского государственного университета. Всю жизнь она любила работать с людьми. Уже на пятом курсе она осознала, что, будучи по натуре лидером, работать на кого-то не сможет Тогда у Кристины и появилась идея открыть свое дело. Решила, что оно будет связано с организацией досуга, так как тогда в Пскове было мало было каких-то развлекательных мероприятий. Возможности приобрести готовый бизнес у выпускницы не было, поэтому пришлось все изобретать самой. - Мы побывали на квестах в нескольких городах. Потом вернулись в Псков и стали делать сами: как знали, как умели. Начиналось все с квест-комнат. Постепенно разрастались: офис сняли. Наш «Дом ведьмы» был достаточно успешным квестом на протяжении четырех лет.

Фото предоставлено компанией "Вквестах"

Кристина отметила, что бизнес выстрелил, потому что тогда организацией квестов в Пскове никто не занимался и это была незанятая ниша. - Первый квест сделали из того, что было, заработали первую тысячу рублей. Второй квест уже сделали на эту тысячу, заработали две и так далее: все, что зарабатывали - вкладывали. Мне было 22 года, я только закончила универ. Помогать было некому ни финансово, ни знаниями. Я всему училась сама. - Постепенно начали появляться запросы на выездные квесты. Три года назад я выделила их в отдельный бренд «Вквестах». В январе этого года квест-комнаты решили закрыть совсем, и теперь работаем только на выездных квестах.

Полное погружение Сценарии квестов Кристина пишет сама. В ее команде работают четыре девушки-ведущие и «кадровый резерв» из внештатных сотрудников, которые участвуют в подготовке отдельных мероприятий. - Так как я «выходец» из квест-комнаты, а это полное погружение в атмосферу выдуманного мира, то у меня представление, что и выездные квесты должны быть такими же. Поэтому мы делаем множество объемных и красивых декораций. Приезжаем на место праздника за долго до начала квеста, чтобы все установить.

Фото предоставлено компанией "Вквестах"

Как "Вквестах" прошли тест на прочность

Клиентов чаще всего приводит «сарафанное радио». Предприниматель продвигает свой бизнес-проект в интернете: пользуется таргетингом в социальных сетях и ведет блог в инстаграме. Интернет выручил компанию во время начала пандемии коронавируса. Когда начались «нерабочие дни», Кристина организовала онлайн-квесты. Квестов было разработано много, поэтому команда не боится карантина и «второй волны». Но признается, что очень страдает без живого общения.

– Вместе с Машей Андреевой из школы «Соробан» провели две смены онлайн- лагеря. Преподаватели «Соробана» проводили уроки по своей программе, а мы брали на себя мастер-классы и развлечения. Целыми днями работали в онлайне.

Индивидуальный подход Организатор рассказала, что за время работы им пришлось написать порядка ста индивидуальных сценариев. С учётом возраста или конкретной темы заказчика. – Делаем городские квесты, когда люди по городу хотят побегать. Оговариваем районы, и я прописываю маршруты в индивидуальном порядке. Среди постоянных сценариев популярны детские квесты – «Шпионы» и «Индейцы». - В «Шпионах» очень прикольный сюжет. Это детективное расследование, а детям нравится перевоплощение, слежки, интриги, маскировка с травой, с деревьями. Очень интересно, очень заходит. А «Индейцы» — яркие, красивые, звонкие. Красочные декорации, аквагрим, танцы с бубном и клад, который надо лопатой откопать.

Фото предоставлено компанией "Вквестах"

Подростки, по словам Кристины, обожают хорроры. Для них разработана целая трилогия: хоррор «Эпидемия», триллер «Инкубация» и квест «Выжившие». Однако, "страшилки" все-равно делают максимально насыщенными не только на получение адреналина, но и на загадки. Участники первого квеста должны, почувствовав себя учёными, разработать антидот для спасения мира от эпидемии. Вторая история о спасении ученых из этой лаборатории. А в третьем квесте, который впервые пройдет 31 октября, - история о людях, переживших катастрофу.

ПОДРОБНОСТИ

Компания «Вквестах»

Сайт http://вквестах.рф

Группа ВК https://vk.com/kvest_pskov

Блог https://www.instagram.com/kristina_vkvestah/

Тел.: 8-960-221-21-12

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»