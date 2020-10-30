Роспотребнадзор ответил на главные вопросы псковичей о коронавирусе

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Главный санитарный врач Псковской области Алесандр Нестерук рассказал, что очереди на получение результатов теста связаны с большим уровнем заболеваемости в регионе. Однако, лаборатории Псковской области проводят тесты на коронавирус без нарушения нормативных сроков – в течение 48 часов после взятия анализов.

Каждый отдельный случай заболевания обрабатывается отдельно. Кроме того, с людьми, сдающими тест в качестве профилактики и контактными лицами, работают по-разному.

У человека, который контактировал с больным коронавирусом, анализы берутся не ранее чем через пять дней после контакта. Этот человек, после того как его объявили контактным, получает больничный лист и обязан сидеть дома. Если после определения контактным он будет выходить из дома – его ждет уголовная ответственность. Контактным второго порядка сидеть дома все время не обязательно.

Особенность заболевания коронавирусной инфекцией, в том, что порядка 70% пациентов болеют бессимптомно. Бывает так, что человек свободно передвигается по городу, потом делает тест на коронавирус и оказывается, что все это время он был носителем инфекции.

Александр Нестерук обратил внимание на важность ношения масок. По его словам, в регионе сотни и тысячи людей являются бессимптомными переносчиками коронавируса, так что вероятность встретить в общественном транспорте переносчика инфекции в час-пик

Многие при первых признаках простуды стремятся исключить худший вариант и непременно пытаются сделать тест на наличие коронавируса. Нестерук призвал не паниковать лишний раз «Если у вас сопли – это на 99,99% ОРЗ, для коронавируса сопли не характерны. COVID-19 – это интоксикация, высокая температура. Там немного другая симптоматика», – отметил врач.

Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал регионам увеличить охват лабораторных исследований. Согласно новому постановлению, среднесуточное количество тестов за 7 дней должно быть не менее 150 исследований на 100 тысяч человек. «Мы уже справились с этой планкой, более того, мы делаем несколько больше – сейчас мы перешли примерно на 160 тестов на 1 тысячу населения», – отметил Александр Нестерук.

Он обратил внимание на то, что результаты тестов гражданам сообщает не лаборатория, а медицинское учреждение, от которого пришла заявка на анализ.

«Не мы сообщаем результаты гражданам. Медицинские учреждения нам направляют материалы, отбирают пробы, а мы уже даем им ответ», – отметил врач.

По его словам, для работы с гражданами напрямую имеется раздел «платные исследования». В этом случае люди получают результат на телефон через SMS-сообщения.