Доставать ли теплые куртки в первой половине ноября, рассказали в псковском Гидрометцентре

Фото из архива КП

В Псковскую область идёт теплый ноябрь. Об этом сообщила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Несколько первых недель ноября в Псковской области ожидается теплая и сырая погода. Как сообщается в Гидрометцентре, температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов.

На следующей неделе со 2 по 8 октября температура воздуха будет от +3 до +9 градусов. Ночью - от 0 до +7.

Тала Нещадимова сообщила, что теплая погода продержится до двадцатых чисел, далее может опуститься и до -10 градусов, усилится ветер и все чаще будут осадки в виде мокрого снега.