Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Пскове и Великих Луках

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Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Услуга появилась в Пскове и Великих Луках.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси». Услуга действует в Пскове, включая деревню Борисовичи, и Великих Луках. Чтобы ей воспользоваться, клиенту достаточно указать этот способ доставки на сайте интернет-магазина.

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту займет не более двух часов. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. При доставке карт соблюдаются правила санитарной безопасности. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Онлайн-покупки прочно вошли в нашу жизнь, они позволяют экономить время, которое мы тратим на дорогу до нужного магазина, минимизируют внешние контакты, что сегодня особенно актуально. В Tele2 мы отмечаем резкий рост числа заказов в интернет-магазине и стремимся сделать процесс покупки и доставки SIM-карт максимально удобным для наших клиентов. Сотрудничество с «Яндекс.Такси» – шаг именно в этом направлении».