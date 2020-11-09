Хозяйка убитого Пифа нашла в псковском приюте маленькую копию своего друга

Фото: Instagram-аккаунт Галины Паскевич

Хозяйка убитого в Невеле пса Пифа Галина Паскевич нашла в псковском приюте «Зоозащита» щенка, необычайно похожего на убитого друга.

В приюте рассказали, что выбор дался людям тяжело. «Мы часто нового питомца воспринимаем, как предательство перед тем, кого так любили и кто любил нас», - отметили работники приюта.

Пиф и Ньютон

Спустя время после трагедии, Галина решила поискать себе нового друга. Десятки и сотни глаз четвероногих прошли мимо не просто так. Маленькая копия Пифа ждала Галину в псковском приюте: темный нос и висячие ушки, бровки домиком, тот же робкий, добрый взгляд. Ньютон запал ей в самое сердце.

Работники приюта долго не решались рассказывать об этой истории. Но потом все-таки поделились счастьем. Встал вопрос с доставкой щенка новым хозяевам, но неравнодушные псковичи менее, чем за сутки набрали необходимую сумму на билет.

Ньютону около трех с половиной месяцев. «Адекватный, ласковый и просто суперский парнишка», – рассказывают о нем в приюте. Так случилось, что трагедия Пифа обернулась началом новой жизни для другого маленького щенка.

Фото: «Зоозащита»

Но расследование убийства еще не завершено. Мужчина, убивший собаку, постоянно меняет показания. Несмотря на то, что многие его слова не совпадают с экспертным заключением – за 3,5 месяца ничего не изменилось.