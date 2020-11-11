«Захотелось хэппи-энда»: работница великолукской гостиницы рассказала, как стала писателем

Фото предоставлено героем публикации

Анастасия Румянцева писательством увлеклась еще с детства. Несмотря на профессию экономиста и работу в гостинице, у нее уже вышло 17 собственных произведений.

Три романа можно отыскать на полках книжных магазинов за приятную цену в районе 100 рублей: «Поглощенные туманом», «Секреты Лилии» и «Тайны Вивьен».

Ещё четыре опубликованы под псевдонимом Нана Рай в электронном формате. В том числе и «Фейк», вошедший в шорт-лист Национальной литературной премии.

Фото предоставлено героем публикации

– Были ли в детстве предпосылки к тому, что вы будете писателем?

- У меня вся семья читающая, так что в детстве и я довольно много читала. Мама рассказывала, что я таскала книги, как только научилась ходить. Если приходили гости – всегда несла им сказки, чтобы они мне почитали. Когда научилась писать, лет в пять, сидела и переписывала предложения из детских книг. Почему-то это меня забавляло.

– Назовите книги, авторы которых повлияли на Вас.

- Благодаря трилогии "Темные начала" Филиппа Пулмана я начала писать и в конце-концов стала писателем. Меня зацепила концовка. В 11 лет она показалась мне весьма трагичной и захотелось хэппи-энда. Я стала придумывать свою историю, и постепенно идеи стали множиться в голове, требуя, чтобы я дала им выход.

Фото из соцсетей

– Есть ли список книг, которые нужно обязательно прочитать каждому начинающему автору?

-У каждого он индивидуален. Я прочитала море книг по писательскому мастерству, проходила литературные курсы, потому что мне хотелось развиваться, как автору. Читаю много книг по психологии. Они помогают составлять психологические портреты героев, лучше понимать мотивы и поступки людей.

– Являются ли литературные курсы обязательными для писателя? Влияют ли они на оригинальность и стиль написания?

- Необязательно. Чтобы хорошо писать, достаточно много читать. Но мне было интересно учиться любимому делу, узнавать новое, закреплять старое. А стиль писателя вырабатывается только практикой.

– Совет «ни дня без строчки» актуален?

- Да, но иногда ему сложно придерживаться. Все-таки есть другая работа, семья, да и порой хочется от всего отдохнуть. В целом я пишу дней пять в неделю. Может меньше, но я плохой пример, потому что люблю писать книги не спеша, чтобы сполна насладиться историей и вжиться в роли персонажей.

Фото предоставлено героем публикации

– Расскажите о публикации вашего первого произведения? Где была опубликована? Какие были первые отзывы?

- У меня изданы три книги в издательстве "Эксмо" благодаря моему литературному агенту. Именно он заметил мои рукописи и помог с изданием. Разумеется, любое издание для автора – это мечта. Сейчас я уже более спокойно отношусь к публикациям и в первую очередь наслаждаюсь творчеством. Отзывы в основном положительные. Конечно, всем не угодить, но к этому надо относиться философски. Главное, что я знаю - на тот момент, когда я писала эти книги, выложилась на все 100%.

– Как Вы в начале преодолевали страх белого листа и что посоветуете, чтобы перестать писать в стол?

- Честно говоря, не сталкивалась с таким страхом, хотя есть знакомые, которые постоянно с ним борются. Я же, наоборот, всегда легко начинаю книгу, ведь начало самое интересное (и сложное), когда ты еще ничего не знаешь об истории, о героях, когда приходится изучать дополнительную информацию…

В наше время легко перестать писать в стол. Столько интернет-ресурсов, где можно начать публиковаться. Главное быть готовым к критике и к тому, что придется поработать, чтобы раскрутиться и набрать первых читателей.

Фото: @anastasy_blog

– Заметили, что цены на ваши книги приятно низкие. С чем это связано? Издать книгу в наше время ведь дело не дешёвое? Из чего вообще складывается цена на книгу?

- Изданием книг занималось издательство, а дешевые, потому что в мягких обложках. К сожалению, это не всегда хорошо, особенно для нового автора. Во-первых, у многих читателей еще есть недоверие к русским авторам, во-вторых, когда видят такую дешевую цену, сразу кажется, что и текст такого же низкого уровня. Поэтому я бы хотела издать следующие книги в твердом переплете.

Цена складывается из многих факторов: работа художников, редакторов, корректоров, качество бумаги, мягкий/твердый переплет, наценка издательства и книжных магазинов, рояльти (периодическая компенсация за авторские права. — прим. ред.) самого автора и его популярность, конечно же.

Фото: @tora_velaskes

- Писательство для вас основное занятие и способ заработка или хобби?

В наших реалиях тяжело зарабатывать литературным трудом, к тому же я медленный автор: одну книгу могу писать около года.

– Есть ли в Ваших книгах отражение Псковщины? Какие-то места, люди, может ситуации из жизни?

- Действие книги «ВладеЛина» происходит в вымышленном городе Великогорск, прототипом которого частично выступил мой родной город Великие Луки. А так, конечно, жизнь и творчество очень пересекаются

- Мимо вас на работе проходит довольно много людей. Может быть образы гостей/посетителей выливаются в образы ваших героев?

- Специально не веду блокнот, где делаю заметки, но, конечно, все жизненные образы, которые мелькают перед глазами, аккумулируются и рано или поздно выливаются в тексте. Бывает осознано, бывает нет.

– Многие писатели черпают вдохновение в природе. Есть ли у вас такие места «силы» в Псковской области?

- У нас красивые места в деревне возле Жижицкого озера. Там действительно можно набраться вдохновения.