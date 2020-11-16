Хозяйка убитого Пифа рассказала о новом питомце из псковского приюта

Фото: со страницы "Зоозащиты".

Хозяйка пса Пифа, убитого в Невеле, рассказала о своем новом питомце, которого она нашла в псковском приюте.

В пятницу Ньютон выехал из Пскова к новым хозяевам. Осуществить это смогли благодаря псковичам, собравшим нужную сумму на билет до Москвы за несколько часов. В дороге щенок вел себя, по словам зоозащитников, безупречно.

Фото: со страницы "Зоозащиты".

Галина Паскевич на своей странице в соцсети Instagram поделилась впечатлениями от первой встречи: "Ребята, какое же это счастье! <...> Вы бы видели, как за несколько часов этот малыш из робкого и напуганного превратился в дерзкого и гордого парня. Он теперь такои важныи ходит по квартире. Добряк, шилопоп, весельчак! В общем, эмоции у нас у всех море! Друзья, берите собак из приюта".

Фото: со страницы "Зоозащиты"

Ньютону дали новое имя - Гром. По словам Галины, поведение щенка один в один, как у Пифа. "Вернулось веселье и шум в наш дом! Приняли. Буся, конечно, возмущена, но она свыкнется. Стёпа требует от него субординации и пресекает фамильярность. Жужа заводит его, требует от него игры. В общем, скучать не приходится".

Пиф и Гром.

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