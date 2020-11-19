«Не в килограммах дело»: псковская заводчица развеяла 9 мифов о мейн-кунах

Фотография из сообщества «ORIGINAL ROOTS питомник кошек Мейн-Кун» «ВКонтакте»

Директор питомника мейн-кунов ORIGINAL ROOTS Наталья Аликина развеяла самые популярные мифы о своих подопечных и рассказала «Комсомолке» о том, что за ними стоит.

Правда ли, что предками мейн-кунов являются еноты?

- Это невозможно даже генетически, – отвечает Наталья. – На это скорее всего повлияла именно схожесть с енотом по окрасу. Даже если посмотреть первые фотографии с выставок, где были мейн-куны, то можно увидеть, что это обычные кошки, просто большие и с небольшими кисточками на ушах. Мейн-куны имеют очень красивый лесной окрас – мрамор: на черном фоне оранжевые полосы. Животное, конечно, безумно интересное, но эти полоски вовсе не результат скрещивания с енотами. Это просто созданная легенда, связанная с тем, что окрас похож на енота.

Мейн-куны трещат по-птичьи, но не умеют мяукать?

Нет, конечно, они умеют мяукать. Просто они пользуются немного другими голосовыми способами. Когда мейн-кун трещит, это значит, что он чем-то сильно доволен, – объясняет заводчица. – Например, это случается, когда хозяин приходит домой. Кот сразу же садится на ручки и лапками начинает делать массаж, выпуская коготки, при этом он начинает тарахтеть. И так питомец показывает хозяину, что он рад и ему хорошо. В повседневной жизни мейн-куны переговариваются между собой обычным мяуканьем.

Фотография со страницы Натальи Аликиной «ВКонтакте»

Если мейн-куны большие, значит они много едят?

Это очень популярное заблуждение. Может показаться удивительным, но на самом деле мейн-куны едят 100 грамм сухого корма в день. Они никогда не обжираются, а, напротив, не едят больше, чем положено. Вместо того, чтобы съесть лишнего, они просто оставят в миске то, что осталось, и будут ждать следующего приема пищи.

Большие значит злые?

Мы сталкивались с таким предубеждением, но это миф. К нам приходили сантехники, и они сразу просили убрать кота. Рабочие думали, что это злая порода. Некоторые видят огромного породистого племенного кота с суровым взглядом, и правда думают, что они агрессивные, – делится Наталья. – И приходится объяснять, что злой агрессивный кот не выбежит в коридор встречать и не будет давать себя гладить. Наши коты все очень добрые и никогда не подумают причинить физический вред человеку.

Фотография со страницы Натальи Аликиной

Мейн-куны – одиночки?

Нет, мейн-куны очень компанейские. Они ведут себя как собаки. Эти коты любят встречать хозяина у двери, сидеть возле него, лежать рядом, присутствовать в жизни человека и в его действиях.

Добрые, но не ручные – это про мейн-кунов?

Вы знаете, в данном случае я думаю, что всё зависит от воспитания и скорее всего от линий. Есть разные линии. Например, мы покупали мейн-куна по немецкой линии, из немецкого питомника. Этот кот любит сидеть на руках, он очень добрый, ему необходимо человеческое внимание. Он всегда будет сидеть либо около человека, либо на руках. И будет просится сам на руки.

А у кошки, которую мы привозили из питерского питомника, родители были привезены из Польши, это была польская линия. И эта кошка вообще не любила на руки садиться. И сколько мы ее не приручали, пока она у нас жила 6 лет, ручной не стала. Кошка, конечно, подходила, тёрлась, просила, чтобы её погладили, но при этом она всегда отдаляла себя от человека и смотрела со стороны, – делится Наталья.

Это всё зависит и от линий, и от воспитания, как я думаю. Если котёнок родился в семье, где есть дети и где его с самого рождения целовали, гладили и носили на ручках, то я думаю, этот котенок никогда не будет диким и не станет чуждаться людей и рук.

Фотография со страницы Натальи Аликиной «ВКонтакте»

На цвет шерсти влияет питание питомца?

Да, это действительно так. У мейн-кунов есть солидные окрасы, такие как белый, черный, красный и голубой. И на все эти окрасы очень сильно влияют морковь и свекла. Например, если в большей степени этого продукта находится в корме, то шерсть может буреть. Белая шерсть может принять желтоватый оттенок, голубой будет более грязным шоколадным цветом, а черный перестанет быть чистым и тоже станет более красным.

Кроме того, на окрас также очень сильно влияет солнце, – дополняет Наталья. –Если мейн-кун проводит очень много времени на подоконнике на солнце и любит спать под солнечными лучами, то у него тоже немного поменяется окрас. Чёрная и голубая становятся более бледными. Шерсть выцветает и становится более тусклой.

Правда ли, что они не ладят с детьми и животными?

Нет, неправда. Они очень дружелюбные и никогда не сделают другому живому существу больно. Они и между собой очень ладят. Например, когда появились первые котята у нас, меня удивило, что самец пришел в гнездо к кошке и начал ухаживать как настоящий папа. Он всему их учил и играл с котятами. Кот не вёл себя отстраненно, не рычал, не бросал. Обычно коты-самцы других кошек так по-отцовски себя не ведут.

Что касается детей, то мейн-кун их не обидит. Эти коты не причинят вреда ни хозяину, ни маленьким детям, ни другим животным. Они уживаются даже с собаками и никогда не пойдут первыми на конфликт.

Фотография со страницы Натальи Аликиной «ВКонтакте»

Все мейн-куны большие и весят по 15 килограмм?

Это очень популярный миф, и многие заводчики с ним борются, доказывая покупателям, что не в килограммах дело. Животное должно быть длинное, но худое. Мейн-куны, в отличии от британцев или персов, не вырастают по телосложению такими крупными и полненькими. Здесь наоборот тело вытянутое и длинное. Тело должно оставаться худым. Практически у всех мейн-кунов нет подкожного жира, он даже на выставках не приветствуется. То есть размер мейн-куна – это мышцы и большая длина, – объясняет заводчица.

Нет конкретного веса. Он варьируется, например, опять же по линиям: разные линии, разные килограммы. На выставке был зарегистрирован максимальный вес или 15, или 18 килограммов. Может быть у кого-то кастраты достигали и 20 килограмм, тут я уже не могу ничего сказать. Кастраты это уже в отличие от племенных животных другая категория. Но племенные животные не могут весить много.