Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа

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В Пскове продолжают делать бесплатные прививки от гриппа, сообщила главный врач ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" Галина Ивановна Невалённая.

Чтобы сделать прививку необходимо обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника № 1: г. Псков, улица Кузнецкая, 19. Нужно обращаться в кабинет № 12 с 8 до 16 часов, телефон 66-53-50 доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики;

поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с

8 до 17.30; телефон 56-78-15 регистратура; 57-33-66 отделение

профилактики;

поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с

8 до 17.3 часов телефон 53-62-14 отделение профилактики;

в офисы врача общей практики:

Сиреневый б-р,9, с 9 до 12 часов. Телефон 56-57-31,

улица Киселева,8, с 8 до 17 часов. Телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66,

улица Алехина,10, с 8 до 12 часов. Телефон 75-00-89,

улица Красноармейская,26, с 8 до 15 часов. Телефон 57-38-09,

улица Коммунальная,81, с 8 до 15 часов. Телефон 55-51-20.

В субботу прививки делают в поликлинике № 1, 2, 3 у дежурного

врача-терапевта с 8 часов утра до 13 часов.

22 ноября прививки будут делать в поликлинике № 3. Обращаться в кабинет № 7, с 8 до 11 часов.

29 ноября прививки будут делать в поликлинике № 1, кабинет № 12 (доврачебно-прививочный), с 8 до 11 часов, телефон 66-53-50.

6 ноября в поликлинике № 2, кабинет № 4, с 8 до 11.00;

Кроме того возможна организация прививок по месту работы. Телефон для справок 53-62-14, отделение профилактики. Телефон приемной главного врача 53-49-42.