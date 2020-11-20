В Псковской области открылось отделение партии «Новые люди»

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- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель регионального штаба Александр Борский.

По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

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«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Сейчас Псковское отделение партии ведет набор лидеров общественного мнения, людей с активной гражданской позицией, - говорит руководитель регионального штаба Александр Борский.

- Мы формируем районные штабы партии, где каждый желающий сможет быть не только участником, но и организатором различных социальных инициатив. Мы ждем каждого, кто хочет реализовать свои таланты и умения во благо развития Псковской области.

Справка:

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Телефон: +7(985) 366-32-92

О текущих проектах в Псковской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople60

https://instagram.com/newpeople_pskov60?igshid=vmf6lie4580s