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Владимир Путин: поддержка Псковской области будет

Владимир Путин провел видеовстречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
Источник:kp.ru
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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым пообещал ему решить проблемы с дефицитом бюджета, сообщает официальный telegram-канал региона.

«Я знаю, что и как происходит в Псковской области. Те вопросы, которые вы назвали, надо закрывать. Безусловно, будем помогать Псковской области. <...> Параметры проработайте в Правительстве. Поддержка будет", – отметил президент.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече в режиме видео-конференц-связи обратился к Президенту России за оказанием финансовой помощи Псковской области и попросил его поддержать развитие приграничных районов.

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