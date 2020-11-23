Подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»

Фото из архива АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

В сентябре стартовал региональный этап конкурса. По итогам заявочной кампании поступило 22 заявки: 11 из Пскова и 11 из Великих Лук. Участвовало 16 социальных предпринимателей и 6 некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами. К оценке проектов было привлечено 3 эксперта.

По итогам экспертной оценки было определено 5 лучших проектов среди социальных предпринимателей и 3 в некоммерческом секторе.

Фото из архива АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

Среди социальных предпринимателей лучшими были признаны:

1. Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»:

Центр Доступной Абилитации «Добрея», автор проекта Лобанова Наталья Сергеевна, г. Псков.

2. Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»:

Комиссионный магазин детской одежды «LukiBabySALE», автор проекта Тихомирова Татьяна Александровна, г. Великие Луки.

3. Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей»:

Школа устного счета «Соробан», автор проекта Андреева Мария Викторовна, г. Псков.

4. Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»:

Проект "Мастер-классы по столярному делу", автор проекта Пентюшенко Станислав Николаевич, г. Великие Луки.

5. Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

КПД - Клуб продвинутых дам, автор проекта Соловьева Ольга Владимировна, г. Великие Луки.

Фото из архива АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

В секторе НКО победителями стали:

1. Номинация «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей»:

Школа безопасного поведения детей на улице и в интернете (АНО "Центр интеллектуального развития "Вектор"), автор проекта Андреев Павел Вадимович, г. Псков.

2. Номинация «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания»:

Проект "Профилактика эмоционального выгорания" (Общественная организация "Псковский областной еврейский благотворительный центр "ХЭСЕД ИЦХАК"), автор проекта Дмитриева Татьяна Евгеньевна, г. Псков.

3. Номинация «Лучший проект некоммерческой организации в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»:

Детская футбольная школа "Юниор"г. Псков (АНО ФК "Юниор"), автор проекта Тюрин Николай Валерьевич, г. Псков.

Региональный этап конкурса является отборочным этапом Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства. Итоги финала будут известны в феврале 2021 года.

Конкурс направлен на выявление лучших проектов социального предпринимательства и продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. В нем принимают участие социальные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, либо деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

Фото из архива АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

Руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Богатов Денис отметил, что главная задача конкурса – выявлять лучшие способы решения социальных проблем и демонстрировать их в социальной сфере. «Я считаю, что главная ценность Конкурса – возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект» - отметил Денис Богатов, добавив, что организаторы очень рады, что с каждым годом заинтересованных становится всё больше.

Своим мнением по поводу значимости конкурса поделилась директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Седунова Светлана. «Конкурс "Лучший социальный проект года" позволяет выявить и тиражировать лучшие практики в сфере решения социальных проблем, развития социальной сферы», – отметил она.

По ее мнению, социальное предпринимательство в Псковской области является одним из новых, но важных элементов развития экономики и социальной сферы.

В течение нескольких лет победители регионального этапа занимали призовые места и на Всероссийском этапе Конкурса. «Наш регион может гордиться людьми, которые решают социальные проблемы в самых различных аспектах общественной жизни, создавая эффективные бизнес-модели и внедряя социальные инновации», – подчеркнула Светлана Седунова.

Фото из архива АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

В этом году ЦИСС начал работу по формированию Реестра социальных предпринимателей. В настоящее время в нем значится 24 предпринимателя.

Конкурс проводится каждый год во всех субъектах РФ Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ежегодно главными партнерами Конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и др.