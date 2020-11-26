Лучшими местами для фотографий на Золотой набережной поделились Псковские фотографы

Фото: Тамара НЕНАШЕВА

На днях блогер Илья Варламов внес Советскую набережную в топ самых красивых улиц России.

Псковский экскурсовод отметила, что «Золотая» набережная – одно из самых любимых мест для фото у гостей города. Поэтому «Комсомольская правда» решила спросить у псковских фотографов, в каких местах набережной могут получится самые красивые и интересные фотографии.

Псковский фотограф Тамара Ненашева рассказала какие места на Советской набережной она выбирает для своих фотосессий.

«Лично я не люблю фото, например, на скамейках, для меня это как-то банально, – рассказывает фотограф, - На Советской набережной я люблю проводить фотопрогулки. Красивый фон – именно эти разноцветные домики, вид на кремль само собой, и еще нравится снимать именно здесь» – поделилась Тамара, предоставив нам снимки на фоне башен, где река Пскова впадает в Великую.

Фото: Тамара НЕНАШЕВА

Кроме того, фотограф отметила, что есть много красивых мест неподалеку:

«Я обычно фотографирую молодежь под Ольгинским мостом, где граффити, на смотровой площадке любят фотографироваться молодожены, красивый вид на Мирожский монастырь, еще очень красиво сейчас сделали возле кампуса».

Фото: Екатерина КОЧКИНА

Псковский фотограф Екатерина Кочкина также поделилась с «Комсомолкой» своими мыслями о самых красивых местах Советской набережной.

«Золотая, Советская, Троицкая набережная – один из моих любимейших уголков Пскова. И объективно – один из самых красивых. Хотя и нуждающийся в некотором уходе и подновлении, если честно, – рассказывает Екатерина. – С Золотой набережной открываются самые пряничные виды на Троицкий собор и Кремль, открыточный вид на слияние рек Псковы и Великой. С тех пор, как на набережной появились смотровые площадки, все кадры с видом на Кремль делаются преимущественно с них. А вместе с тем вся набережная – превосходная фотоплощадка, какой уголок ни возьми. Особенные фотографии получаются, если спуститься к самой воде в безветренный день – тогда получишь кадр не только с Кромом, но и с его полноценным отражением».

Фото: Екатерина КОЧКИНА

«Ну и сама Золотая набережная хороша и просится на снимки – с её фонарями и разноцветными зданиями, - делится Екатерина, - Большое часто лучше видится на расстоянии, поэтому и кадры именно с набережной хорошо получаются с Троицкого моста или даже с другого берега Псковы. Но, повторюсь, Золотая набережная - место настолько удачное и фотогеничное, что там можно снимать практически на 360 градусов. И получится здорово!»