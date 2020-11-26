Помощник инвестора: Как работает инвестиционная карта Псковской области

Инвестиционная карта Псковской области содержит все необходимые сведения о земельном участке или объекте на нем расположенном: наличие или отсутствие собственника, кадастровый номер, размер, удаленность, под какую застройку он может быть использован, данные о природных ресурсах, объектах культурного наследия, местных предприятиях, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры и многое другое.

Она дает возможность оперативно получать необходимую информацию об имеющихся инвестиционных площадках на территории региона.

Для потенциального инвестора, который находится в поиске площадки для размещения своего производства, инвестиционная карта настоящий помощник. Во-первых, теперь не нужно направлять запросы чиновникам, чтобы узнать, свободен ли понравившийся участок земли, дожидаясь ответа, а во-вторых, подобрать необходимую площадку можно в любое время суток, не выходя из дома, офиса или находясь в командировке в другом городе.

«Мы предлагаем заинтересованному инвестору, после просмотра площадок, обратиться к нам в Агентство инвестиционного развития Псковской области за дальнейшей консультацией, - говорит начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Сергей Дутов. - Мы оперативно окажем содействие в данном вопросе и при желании организуем ознакомительный выезд на территорию, которая интересна инвестору для реализации проекта».

Сегодня на инвестиционной карте размещено 165 инвестиционных площадок, которые находятся на территории Псковской области в государственной, муниципальной и частной собственности.

Карта имеет простой удобный, ориентированный на пользователя интерфейс. Потенциальный инвестор может подобрать под свои требования подходящий участок и детально посмотреть все его характеристики.

К примеру, задав в параметрах площадь территории, расстояние от Пскова и удаленность от ближайшей автодороги мы получаем сразу несколько возможных вариантов. Один из них - здание бывшего дома культуры на ул. Мелиораторов, 11 в Печорах.

Из описания видно, что здание обеспечено всей необходимой инфраструктурой, кроме газоснабжения, которое предлагается инвестору с прилегающим земельным участком площадью 2 000 квадратных метра и удобной подъездной автодорогой. На базе бывшего дома культуры может получится отличный кинотеатр, театр или концертно-спортивный комплекс.

«Инвестиционная карта Псковской области очень удобный инструмент для инвестора, убежден генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин. - Она предоставляет широкие возможности инвестору ознакомиться с тем потенциалом, который есть на территории региона. Это позволит выстраивать дальнейший диалог предметно, исходя из заинтересованности инвестора и того проекта, который он собирается реализовывать».

«Интерактивная карта постоянно совершенствуется, - говорит Вячеслав Федюнин. - У нас есть определенный план доработки этого ресурса, он живой, подвижный, мы постоянно что-то изменяем, добавляем и корректируем. Надеюсь, карта привлечет не одного инвестора в Псковскую область».

Инвестиционная карта доступна по ссылке investmap.pskov.ru или на инвестиционном портале Псковской области invest.pskov.ru