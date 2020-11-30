Какой погоды ждать в декабре 2020 в Псковской области

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Сднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Псковичей ожидает много осадков в виде мокрого снега и дождя. Сумма осадков будет в пределах 90-130% от месячной нормы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Первая половина месяца отметится температурой от -2 до +3 градусов днём. Ночью температура порой будет достигать и -6. В определенные дни возможно и повышение ночной температуры до -2...+3 градусов.

После экватора декабря дневные температуры будут в районе -3...-8 градусов. Но не без оттепелей. В определенные дни температура воздуха может подниматься до +2 градусов. Ночами будет довольно холодно температура воздуха будет держаться в пределах от -5 до -10 градусов.

Синоптики предупреждают, что в некоторые дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Также псковичи заметят отклонение от нормы и в уровне воды в водоемах Псковской области. Действительно, как говорят специалисты, эти значения будут ниже многолетних для зимнего периода. Однако, ухудшение гидрологической обстановки в декабре не прогнозируется.