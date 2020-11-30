Новая точка притяжения: пушкиногорский предприниматель воссоздает дореволюционный завод

Фото из группы Турбиностроительный завод братьев Тиме в соцсети «Вконтакте»

В начале XX века в деревне Захино Пушкиногорского района располагался завод по строительству турбин для мельниц и фабрик. Именно там была поставлена первая в Псковской губернии электростанция, но спустя время завод остановил свое существование на долгие годы. А к нашему времени он превратился в руины гидротехнических сооружений и остатки живописного парка.

В прошлом году на территорию разрушенного завода попал пушкиногорец Владимир Виноградов и вдохновился идеей восстановить прежний вид завода братьев Тиме. Но теперь – для жителей области и туристов. Он рассказал «Комсомольской правде в Пскове» о том, как создавался бизнес-проект по восстановлению исторического объекта.

ЖИВОПИСНЫЕ РУИНЫ

Уже давно Владимир Виноградов заприметил запрошенное здание бывшего завода, виднеющееся с дороги, по которой он частенько проезжал по делам. Но, как признался мужчина, он никогда не задумывался о нем. Все произошло по воле случая, во время экспедиции по программе «Хлебный путь» с Пушкиногорским музеем-заповедником.

«Я занимаюсь проведением джип-туров. И сотрудники музея попросили прокатить их к старой мельнице на джипах, потому что на обычной машине туда не проехать. Тогда я первый раз увидел это место: целиком там сохранилось только одно здание, но остались развалины, много каналов, плотина. Мне это место понравилось. Я захотел его восстановить» - делится воспоминаниями Владимир Виноградов.

Фото из группы Турбиностроительный завод братьев Тиме в соцсети «Вконтакте»

Со временем он нашел владельцев завода и выкупил землю со всеми строениями. Тогда и началась настоящая работа над проектом. Первым делом необходимо было очистить историческую площадку от зарослей, выложить тропинки, поставить скамеечки и соорудить мостики.

«Что-то сам делал, на какие-то работы нанимал людей. Семья тоже очень помогала: жена - с озеленением, дети - с уборкой» - вспоминает предприниматель.

По словам Владимира Виноградова, мостики этому месту необходимы, ведь вся местность разделена каналами на четыре «острова». Первый – это сами сооружения. Второй остров - действующая пасека. И на ее для посетителей смогут открыть уже в следующем. Но появление такого объекта возникло не случайно. Сам предприниматель уже много лет занимается пчеловодством и знает, как привлекает такое хозяйство туристов.

Фото из группы Турбиностроительный завод братьев Тиме в соцсети «Вконтакте»

«Многие хотят вживую на пчел поглядеть, в защитных костюмах походить. Естественно, будем рассказывать о технологии производства меда, о жизни пчел» - отмечает Владимир.

Третий остров встретит гостей старинной плотиной XX века. Место по своей истории уникальное и сохранилось только благодаря реке Кудка, которая промыла в этом месте себе новое русло.

«На бетоне самой плотины стоит маркировка 1943 года. Это было время оккупации: немцы, видимо, ее восстанавливали и использовали в своих целях» - поясняет Владимир.

Четвертый островок еще только предстоит представить в желаемом виде. В следующем сезоне он станет оборудованным пляжем. Сейчас его уже расчистили и началась разработка плана островка, рассказывает предприниматель: «это будет место для купания и кемпинга. Можно приехать с палаткой. Там такая тишина!».

Фото из группы Турбиностроительный завод братьев Тиме в соцсети «Вконтакте»

Основной точкой притяжения станет музей завода в старинном здании, где будет подготовлено специальное помещение с экспонатами. Материалами для музея станут макеты, которые выполнят по сохранившимся чертежам оборудования. А также туристы смогут услышать историю семьи Тиме и увидеть фотографии из личного архива.

«Я познакомился с потомками владельцев завода, им очень интересен этот проект и они обещали свое участие в нем» - рассказал предприниматель.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ПСКОВА

Турбиностроительный завод сыскал свою популярность тем, что был вторым по мощности в дореволюционной России. При поиске информации об истории завода Владимир Виноградов наткнулся в Опочецком краеведческом музее на публикации даже профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова.

Как оказалось, большая история электростанции началась с водяной мельницы. Ею тогда владел Альберт Альбертович Тиме. История сдвинулась с места, когда его сын вернулся с учебы в Риге. Там и приняли решение переоборудовать мельницу, и водяное колесо заменили на турбины. Так и началось небольшое производство турбин и для других мельниц.

«В Опочецком музее сохранилась брошюрка 1912 года, где говорится, что география поставок была очень обширная: Урал, Кавказ, Прибалтика, Польша. Было на территории завода и лесопильное производство - стояла пилорама. Одним словом - большое предприятие, и не только промышленное: были и теплицы, и пчелы, сохранилось даже здание скотного двора» - рассказывает Владимир Виноградов.

На этом заводе в последствии была создана первая электростанция в Псковской губернии. Она снабжала электричеством территорию завода и все село Захино. Только в 1904 году электричество появилось и в самом Пскове.

Исторический завод имеет еще одну интересную деталь. В проектировании и строительстве зданий принимал участие знаменитый архитектор Лев Руднев. Он известен работой над памятником жертвам революции в Санкт-Петербурге и главным зданием Московского университета. А в Захино архитектора связывали родственные узы. Он был женат на сестре Альберта Тиме.

ПРОГУЛКА ПО XX ВЕКУ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Обо всей истории завода с лета 2020 года уже можно услышать на экскурсиях по исторической площадке. Однако гидами по территории завода выступают не только взрослые, но и дети. Например, для школьников экскурсии проводит сын предпринимателя, 13-летний Семен. Сейчас он учится в седьмом классе, но уже завоевал первое место во всероссийском конкурсе «Шаг в науку». А в декабре этого года будет принимать участие в региональном туре — уже с проектом по заводу.

Фото из личного архива Владимира Виноградова

Экскурсии не помеха восстановлению заводских строений, поэтому и следующем сезоне завод будет принимать гостей. Предприниматель рассчитывает открыть и новые туристические объекты – здания электростанции и пилорамы.

«Наши гости интересуются, как все выглядело раньше. Поэтому хочется показать им, как это работало. Но поскольку все здания - памятники культурного наследия регионального значения, для проведения восстановительных работ необходимы проекты, которые должна сделать специализированная организация. Все упирается в финансовые возможности» - поделился предприниматель.

Но увидеть, как шла работа на турбиностроительном заводе в Пушкиногорском районе в начале XX века, туристы смогут уже в ближайшем будущем. К разработке проекта в этом году подключились воспитанники «Кванториума». Поэтому в программу развития проекта уже вошла аэрофотосъемка и аэровидеосъемка на территории завода. С помощью этих данных можно будет создать 3D-модель исторического завода.

Фото из группы Турбиностроительный завод братьев Тиме в соцсети «Вконтакте»

«В ходе экскурсии будут остановки в определенных точках на территории, где, надев очки виртуальной реальности, наши туристы смогут увидеть все здания такими, какими они были раньше. Ребята обещали, что будет интересно» - заключил Владимир Виноградов.

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Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»