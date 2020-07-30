2020-07-30T09:37:02+03:00
Общество

Музей-заповедник А.С. Пушкина открыл голосование конкурса «Там чудеса…»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил голосование за работы конкурса иллюстраций «Там чудеса…» с 29 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в информационной службе музея.
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Фото: информационная служба музея.Фото: информационная служба музея.
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Справка: «Там чудеса…» — это дистанционный конкурс иллюстраций поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», мероприятие организовано в честь двухсотлетия со времени выхода поэмы в свет.

Нарисовали литературное произведение великого поэта не только жители России, но и из других стран мира. Это участники, проживающие как на территории бывшего СССРБелоруссии, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Эстонии, Молдовы, так и из Европы, Африки и Азии — из Бельгии, Греции, Египта, Палестины.

Фото: информационная служба музея.

Фото: информационная служба музея.

Всего на конкурс выставлено более 500 работ – это иллюстрации юных художников от 3-х лет и взрослых – до 66 лет.

Голосование на сайте музея продлится до 25 сентября.

«Лайкать» как угодно много полюбившихся работ можно ежедневно, один раз в сутки» - отметили в музее.

Победителей конкурса в «Михайловском» объявят к 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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