Жители Пустошки просят губернатора помочь отстоять директора школы

Стаж Оксаны Владимировны, в должности директора около 15 лет. 6 августа текущего года контракт с ней подходит к концу, но жители Пустошки не хотят терять замечательного педагога. «Бугрякова Оксана Владимировна – человек на Своём месте!» - пишут горожане.

По словам жителей Пустошки, нынешняя администрация хочет заменить директора, так как имеет кандидатуру от своей партии. «Городок наш маленький и слухи об этом уже идут давно», - отмечают родители в обращении.

Фото с сайта губернатора Псковской области.

«Просим Вас оказать содействие по поводу продления контракта с нашим директором центра образования Бугряковой Оксаной Владимировной», - написали псковичи губернатору.

В обращении они отметили, что на работу директора ни у кого нет никаких жалоб и за годы работы она заслужила безграничную любовь детей и уважение и благодарность родителей.

Фото с сайта ПсковГУ.

«Убедительно просим Вас разобраться, принять меры и решение с учетом мнения родителей, учеников и выпускников» - написали в заключении горожане.

На данный момент обращение принято к рассмотрению Комитетом по образования Псковской области и находится на стадии рассмотрения.