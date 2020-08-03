2020-08-03T09:33:54+03:00
Общество

Жители Пустошки просят губернатора помочь отстоять директора школы

Жители города Пустошки написали на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с просьбой помочь им «отстоять» директора Пустошкинского Центра образования.
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Стаж Оксаны Владимировны, в должности директора около 15 лет. 6 августа текущего года контракт с ней подходит к концу, но жители Пустошки не хотят терять замечательного педагога. «Бугрякова Оксана Владимировна – человек на Своём месте!» - пишут горожане.

По словам жителей Пустошки, нынешняя администрация хочет заменить директора, так как имеет кандидатуру от своей партии. «Городок наш маленький и слухи об этом уже идут давно», - отмечают родители в обращении.

Фото с сайта губернатора Псковской области.

Фото с сайта губернатора Псковской области.

«Просим Вас оказать содействие по поводу продления контракта с нашим директором центра образования Бугряковой Оксаной Владимировной», - написали псковичи губернатору.

В обращении они отметили, что на работу директора ни у кого нет никаких жалоб и за годы работы она заслужила безграничную любовь детей и уважение и благодарность родителей.

Фото с сайта ПсковГУ.

Фото с сайта ПсковГУ.

«Убедительно просим Вас разобраться, принять меры и решение с учетом мнения родителей, учеников и выпускников» - написали в заключении горожане.

На данный момент обращение принято к рассмотрению Комитетом по образования Псковской области и находится на стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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