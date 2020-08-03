В летней школе ПсковГУ обучаются студенты из 15 вузов России

В Псковском университете с 3 по 15 августа проходит обучение молодых исследователей из 15 вузов России. Программа включает изучение прикладных аспектов современной экологии и фотобиотехнологии.

Участие принимают бакалавры и магистры, аспиранты, инженеры, лаборанты, экологи, научные сотрудники, доценты и профессора из Пскова, Казани, Саратова, Волгограда, Уфы, Пензы, Киров, Москвы, Тамбова и Санкт-Петербурга.

«В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим» - поделились в пресс-службе.

Лекции будут читать и.о. директора обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков, заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова и проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Помимо них, лекторами будут лекции читают сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачёва, Татьяна Дрозденко и Сергей Михалап.

Сегодня вводную лекцию о биофизических методах экологического мониторинга проводит главный научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ, ведущий научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Тарас Антал.

«Проект летней школы молодых учёных «Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии» реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда 20-64-46018 «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций». Проект направлен на решение глобальной научно-технической проблемы обеспечения рационального природопользования за счет эффективного экологического мониторинга состояния естественных и искусственных водных систем» - добавили в пресс-службе университета.