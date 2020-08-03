2020-08-03T11:35:18+03:00
Общество

В летней школе ПсковГУ обучаются студенты из 15 вузов России

Сегодня стартовало обучение в летней онлайн-школе молодых ученых ПсковГУ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Псковском университете с 3 по 15 августа проходит обучение молодых исследователей из 15 вузов России. Программа включает изучение прикладных аспектов современной экологии и фотобиотехнологии.

Участие принимают бакалавры и магистры, аспиранты, инженеры, лаборанты, экологи, научные сотрудники, доценты и профессора из Пскова, Казани, Саратова, Волгограда, Уфы, Пензы, Киров, Москвы, Тамбова и Санкт-Петербурга.

«В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим» - поделились в пресс-службе.

Лекции будут читать и.о. директора обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков, заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова и проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Помимо них, лекторами будут лекции читают сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачёва, Татьяна Дрозденко и Сергей Михалап.

Сегодня вводную лекцию о биофизических методах экологического мониторинга проводит главный научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ, ведущий научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Тарас Антал.

«Проект летней школы молодых учёных «Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии» реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда 20-64-46018 «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций». Проект направлен на решение глобальной научно-технической проблемы обеспечения рационального природопользования за счет эффективного экологического мониторинга состояния естественных и искусственных водных систем» - добавили в пресс-службе университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Моглино эксгумированы более 50-ти убитых человек
В деревне Моглино Псковского района завершаются поисковые работы останков жертв немецкого концлагеря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации муниципалитета.
Новости 24
В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия
В Псковской области заброшено около 30% дачных участков
В ПсковГУ появится музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»
Директор центра образования в Пустошке прокомментировала своё увольнение
В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей
Пскович погасил свою задолженность в 615 тысяч рублей разом
В Изборске состоится необычное открытие новой художественной выставки
В Моглино обнаружили останки 29 красноармейцев
Псковскую стоматологию закрывают из-за вспышки коронавируса
Коронавирус в Псковской области: последние новости на 3 августа
Комиксы о безопасности детей напечатают в Пскове
Водитель ВАЗа переехал отдыхающего в траве мужчину в Опочецком районе
В Псковской области готовятся к отопительному сезону
3 августа в Псковской области будет до +25 градусов без осадков
В Пскове запечатлели на видео показательные выступления 76-й дивизии
В Пскове первый день августа обернулся двумя ДТП со смертельным исходом
Псковичи пришли на панихиду о погибших в эпидемиях
Коронавирус в Псковской области: последние новости на 2 августа
Сегодня пройдут два концерта псковских бардов
Псков может побороться за звание беговой столицы России
На улице Владимирской в Пскове обустраивают "народные тропы"
Псковский вейк-парк оставил хорошие впечатления иногородним спортсменам
ПсковГУ: ношение масок в новом учебном году будет обязательно
Стали известны победители в ежегодном Чемпионате Псковской области по вейкборду
В Пскове появился новый очаг коронавируса