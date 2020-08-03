2020-08-03T14:21:46+03:00
Общество

В Моглино эксгумированы более 50-ти убитых человек

В деревне Моглино Псковского района завершаются поисковые работы останков жертв немецкого концлагеря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации муниципалитета.
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Фото: администрация Псковской областиФото: администрация Псковской области
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Сегодня были эксгумированы останки последних двух человек. «Члены поискового отряда бережно достали их из ям, разложили на баннере-трафарете, после чего упаковали в специальные пакеты» - отметили в пресс-службе.

Эти останки направят в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу.

В данный момент раскопано около одного гектара на территории Моглино. Обнаружено три захоронения, где нашли более 50 погибших человек. По предварительной оценке, большинство из погибших — женщины, передали в администрации.

«На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета, совместно с которыми мы здесь работаем», — сообщил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев.

ПАИ подготовило видеосюжет о результатах раскопок.

"Без срока давности" - Раскопки на месте бывшего концлагеря в Моглино.Останки 51 человека нашли на месте концлагеря в Моглино. Найденные останки увозит следственный комитет на опознание и другие следственные мероприятия. Из личных вещей найдены пуговицы, пули, гильзы. В Моглино было раскопано около гектара земли, работы продолжаются. В дальнейшем работы планируется продолжить в другом районе, возле спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье». По факту обнаружения захоронения в Моглино следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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