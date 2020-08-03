В Моглино эксгумированы более 50-ти убитых человек

Сегодня были эксгумированы останки последних двух человек. «Члены поискового отряда бережно достали их из ям, разложили на баннере-трафарете, после чего упаковали в специальные пакеты» - отметили в пресс-службе.

Эти останки направят в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу.

В данный момент раскопано около одного гектара на территории Моглино. Обнаружено три захоронения, где нашли более 50 погибших человек. По предварительной оценке, большинство из погибших — женщины, передали в администрации.

«На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета, совместно с которыми мы здесь работаем», — сообщил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев.

ПАИ подготовило видеосюжет о результатах раскопок.