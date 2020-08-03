В Моглино эксгумированы более 50-ти убитых человек
Сегодня были эксгумированы останки последних двух человек. «Члены поискового отряда бережно достали их из ям, разложили на баннере-трафарете, после чего упаковали в специальные пакеты» - отметили в пресс-службе.
Эти останки направят в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу.
В данный момент раскопано около одного гектара на территории Моглино. Обнаружено три захоронения, где нашли более 50 погибших человек. По предварительной оценке, большинство из погибших — женщины, передали в администрации.
«На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета, совместно с которыми мы здесь работаем», — сообщил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев.
ПАИ подготовило видеосюжет о результатах раскопок.
"Без срока давности" - Раскопки на месте бывшего концлагеря в Моглино.Останки 51 человека нашли на месте концлагеря в Моглино. Найденные останки увозит следственный комитет на опознание и другие следственные мероприятия. Из личных вещей найдены пуговицы, пули, гильзы. В Моглино было раскопано около гектара земли, работы продолжаются. В дальнейшем работы планируется продолжить в другом районе, возле спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье». По факту обнаружения захоронения в Моглино следственный комитет возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU