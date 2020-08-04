2020-08-04T11:42:36+03:00
Туризм

Псковскую область назвали привлекательной для осеннего путешествия

Чем может похвастать осенний Псков на равне с Тулой, Воронежем, Калугой и Крымом
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Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала «АиФ» о создании список лучших направлений для поездок по России в осенний период. Древний Псков, по ее мнению, может встать на равне с южными курортами.

Золотая осень в Псковской области прекрасна для путешествий и самая лучшая пора для фотосессий. Многие псковичи знают, как восхитителен Пушкиногорский край, Псково-Печерский монастырь, Изборско-Мальская долина и сам областной центр в эту пору.

Фото: Алексей Пирязев

Фото: Алексей Пирязев

На ряду с Псковской областью глава Ростуризма поставила несколько древнерусских северных городов: Воронежскую область с ее монастырями и парами, Новгородскую область с огромным количеством памятников и уникальное деревянное зодчество Карелии.

"Ну а посещение Санкт-Петербурга — это всегда насыщенная культурная программа», - поделилась Зарина Догузова.

Кроме этого в список вошла Тула, в которой можно посетить усадьбу Льва Толстого и музей-заповедник «Поленово». Семейную экскурсию можно заказать в Калужской области, где есть единственный в России ленд-арт-парк «Никола-Ленивец». Там же можно посетить современный музей под открытым небом, где выставлены оригинальные ландшафтные инсталляции.

Владимир Колесников

Владимир Колесников

Воронежская область удивит красивейшими монастырями и храмами в меловых горах, столбами и каньоном в музее-заповеднике «Дивногорье». Не менее привлекателен осенью Крым:

«В октябре температура доходит до 25-30 градусов, а в ноябре она не меньше 15 градусов. Ноябрь — это период вызревания молодого вина, в Крыму проходит множество винных фестивалей. А вокруг горы и невероятная природа, всё в ярких красках осени», - поделилась Зарина Догузова.

Калуга

Калуга

ИСТОЧНИК KP.RU

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