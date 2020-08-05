Коронавирус в Псковской области: последние новости на 5 августа

По состоянию на 5 августа в Псковской области находятся на лечении от COVID-19 524 пациента. Из них 194 госпитализированы в COVID-центр, у 161 — выявлена коронавирусная пневмония. Всего 4 человека находятся на аппарате ИВЛ.

Порядка 330 человек в данный момент проходят амбулаторное лечение. На дому лечатся 26 детей, три ребенка — госпитализированы. Такие данные представила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками 5 августа.

Всего 1 348 человек являются пациентами динамического наблюдения. Но обстановка налаживается. К примеру, в Усвятском обсерваторе не осталось ни одного пациента.

Марина Гаращенко сообщила, что в данный момент пациентами занято 292 койки. Это 47% от общей мощности региона. Что говорит о хороших показателях.

Кроме того, при подготовке области к осенне-зимнему периоду большое количество человек должно сделать тесты. Тестировать будут всех подростков, беременных, людей старше от 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и с тяжелым, нетипичным течением вирусных заболеваний. По решению лечащего врача, пациента тоже могут протестировать на COVID-19.