В Пскове снимают документальный фильм об Анастасиевской часовне

Фильм назвали «"Анастасия " – значит «"Возрождение "» в честь часовни, которая стоит на берегу реки Великой в Пскове.

К созданию фильма пригласили известного режиссера-документалиста Валерия Шатина.

Документалист уже успел взять интервью у специалистов, которые связали свою судьбу с часовней.

Фото: фонд имени Елены Ивановны Рерих

На сайт выложили небольшой фоторепортаж с места съемок. Группу из четырех человек видно в кадре, таким небольшим составом рождается шедевр.

Фото: фонд имени Елены Ивановны Рерих

Фото: фонд имени Елены Ивановны Рерих

Премьеру фильма, по словам фонда: «планируется приурочить к Дню рождения выдающегося деятеля мировой культуры, художника и мыслителя Николая Рериха (9 октября), по эскизам которого в 1913 году были созданы уникальные настенные росписи часовни».

В настоящее время часовня Святой Анастасии требует реставрации фресок и установку противоаварийных укреплений.

Фото: фонд имени Елены Ивановны Рерих

Фонда сохранения исторического наследия «Внимание» начал сборы средств для восстановления. Они планируют собрать порядка 300 тысяч рублей.

Буквально несколько дней назад в часовне прошла панихида по погибшим в периоды прошлых и настоящих моровых эпидемий. Это сооружение стало привлекать все больше внимания.