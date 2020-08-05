Псковской зоозащите подарили ценную гуманитарную поддержку

Фото: УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники областного УФСИН организовали акцию по сбору гуманитарной помощи «Помоги бездомным животным».

«Идея помочь приюту пришла после того, как по местному телевидению показали сюжет – клич о помощи. Представители общественной организации «Зоозащита» просили неравнодушных жителей города оказать посильное содействие в приобретении корма для питомцев» - пояснили в пресс-службе.

Фото: УФСИН России по Псковской области.

Инициировали благотворительный марафон представительницы женсовета и совета молодых специалистов пенитенциарного ведомства. Акция понравилась многим сотрудникам, и они с радостью в ней поучаствовали.

«Лесопилку» одарили сухим кормом, мясными консервами, крупами, субпродуктами, мясом, медикаментами и аксессуарами для животных.

Помимо материальной помощи, приюту помогли в благоустройстве территории.

Фото: УФСИН России по Псковской области.

«Добродушие и благородство человека оно как раз и проявляется в заботе и помощи нуждающимся» - отметила член женсовета УФСИН России по Псковской области Наталия Федорова.

«Огромное спасибо за провиант и такую необходимую физическую помощь! Ждем в гости еще» - написали зоозащитники в своей группе ВКонтакте.