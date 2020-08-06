Псковская велоспортсменка стала двукратной чемпионкой России

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Псковская спортсменка Центра спортивной подготовки Маргарита Сырадоева завоевала в Ижевске на федеральных стартах женского велосезона три медали разного достоинства, сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Маргарита заняла третье место в индивидуальной гонке на 25 километров, на второе место в групповой гонке на дистанции в 80 километров, а в многодневной гонке из четырех этапов — стала чемпионкой, заняв первое место.

Маргарита Сырадоева стала двукратной чемпионкой России. В 2018 году она стала победителем национального чемпионата в Воронеже.

«По приезде у меня ухудшилось самочувствие, я стартовала уже не в полную силу, но не сдавалась», - рассказала спортсменка и отметила, что первый блок ей дался с трудом и раскататься она смогла только к чемпионату.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Маргарите рассказала, что во время пандемии продолжала поддерживать спортивную форму, а спустя полтора-два месяца начала плотно готовится к международным гонкам вместе с командой.

Кроме того, Ирина Иванова, спортсменка из Великих Лук, также выступающая за Центр спортивной подготовки Псковской области и профессиональную команду «Сестрорецк» в многодневке, завоевала серебряную медаль чемпионата России.