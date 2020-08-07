В Себежском районе стартовал конкурс молодежных проектов «Есть идея!»

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В Себежском районе неделю назад, 1 августа, стартовал прием заявок на участие в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея!», сообщили газета «Призыв».

В течение двух недель молодые люди от 14 до 30 лет смогут разработать проект по развитию объектов образования, культуры и спорта на территории Себежского района. Целью проекта является поддержка молодежных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципалитета.

На втором этапе конкурса с помощью онлайн-голосования будет определена тройка финалистов. Победитель, который получит возможность воплотить свою идею в жизнь, будет выбран после публичной защиты проектов.

Проект реализуется совместными усилиями ГТРК «Псков», администрации Себежского района и Информационного центра «Себеж-ресурс».

Свой проект необходимо прислать вместе с заявкой на участие на почту molodezh_sb@mail.ru.

Подробности о проекте можно узнать по телефону 8-81140-21-051 или здесь.