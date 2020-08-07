В Псковской области коронавирусом заразились 3908 человек

На данный момент в Псковской области проведено 68 130 исследований на коронавирус
В Псковской области коронавирусом заразились уже 3 908 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 19.
Выздоровело всего 2 823 пациента, из них за минувшие сутки - 32.
Статистика по районам
Псков – 1216
Великие Луки – 783
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 182
Гдовский район – 81
Дедовичский район – 55
Дновский район - 105
Красногородский район – 36
Куньинский район –39
Локнянский район - 13
Невельский район - 135
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 78
Опочецкий район – 42
Островский район – 276
Палкинский район - 49
Печорский район – 44
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 318
Пустошкинский район – 18
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 25
Струго-Красненский район – 44
Усвятский район - 20