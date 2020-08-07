В Псковской области коронавирусом заразились 3908 человек

На данный момент в Псковской области проведено 68 130 исследований на коронавирус

В Псковской области коронавирусом заразились уже 3 908 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 19.

Выздоровело всего 2 823 пациента, из них за минувшие сутки - 32.

Статистика по районам

Псков – 1216

Великие Луки – 783

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 182

Гдовский район – 81

Дедовичский район – 55

Дновский район - 105

Красногородский район – 36

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 135

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 78

Опочецкий район – 42

Островский район – 276

Палкинский район - 49

Печорский район – 44

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 318

Пустошкинский район – 18

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 25

Струго-Красненский район – 44

Усвятский район - 20