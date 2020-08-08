О псковском «Доме белого аиста» сняли короткометражный фильм

Кадр из фильма

Команда Agenda.media сняла короткометражный фильм о псковском «Доме белого аиста», единственном в России волонтерском приюте для травмированных птиц.

В реабилитационный центр поступают подопечные со всей России. В день волонтеры могут привезти до 10 птиц. Среди них есть и взрослые особи, и птенцы, выпавшие из гнезда.

Кадр из фильма

«В нашем центре помощи аистам содержится порядка 30 взрослых аистов, из них около 20 инвалидов, которые уже никуда не улетят», – рассказала Марина Сиденко, добавив, что через центр прошло уже около сотни аистов.

Кадр из фильма

Основательница «Дома белого аиста» рассказала о реабилитационном центре, его работе и сложностях, с которыми работникам центра приходится сталкивается.

«Когда идет шквал вот этих вот звонков: там упал, там ногу сломал - иногда кажется, что все - больше нет сил на это реагировать», – рассказала орнитолог.

Кадр из фильма

Птицы получают немало травм: скатываются с крыши, попадают под машины, кормясь по по обочинам дорог, налетают на линии электропередач. В центре готовы принять всех, потому так рады волонтерам, чья помощь необходима летом необходима - в этот период количество травмированных птиц резко возрастает.

Кадр из фильма

«Большей частью помогают нам простые граждане – это пенсионеры, это студенты, это люди с очень скромным и небольшим бюджетом, но у них большое и доброе сердце, поэтому они помогают вот таким проектам», – рассказала Марина Сиденко и добавила, что, «когда ты делаешь добрые дела – жизнь наполняется смыслом».