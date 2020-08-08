Залитский Дом культуры будет восстановлен и востребован

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Местные жители обратились с просьбой о ремонте еще в 2019 году, а в этом году уже могут завершить все работы. Общественное самоуправление планирует активно эксплуатировать здание после реконструкции.

«Дом культуры находился в крайне запущенном состоянии и давно не использовался по назначению. Пустые окна, отсутствие дверей , дыры в стенах – здесь царило полное запустение» - поделился Михаил Ведерников с подписчиками.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

На первоочередные работы «Альфа-банк» выделил три миллиона рублей по просьбе региональных властей. За счет этой суммы обновили кровлю, поставили окна и двери, сделали проект внутренних инженерных коммуникации .

На восстановление Дома культуры требуется 11 – 12 миллионов рублей.

«По мере поступления средств продолжим ремонт объекта, чтобы он снова стал местом притяжения для местных жителей» - добавил глава региона, поблагодарив всех, кто принимал участие в работе.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Подписчики в комментариях начали ностальгировать по былым временам: «Когда то, в далёкие годики, я ходила в этот ДК с родными в день рыбака на концерт, все нарядные и радостные поздравляли друг друга с таким важным праздником для острова. Позже чуть повзрослев, ходила на дискотеку туда, чудесное было время, столько тёплых воспоминаний. Жаль, что мы – люди сами виноваты в том, что он стал в таком печальном состоянии».

Комментаторы благодарят власть за реконструкцию Дома культуры, однако и без негативных откликов не обходится. Кому-то не нравится цвет крыши, кому-то кажется, что здание надо и вовсе сносить. Но работы в разгаре и пути назад нет.