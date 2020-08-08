Великолукской библиотеке исполнилось 207 лет со дня основания

Фото: Великолукская центральная библиотека

Справка: библиотеку открыли в 1813 году в городе Великие Луки, это была первая публичная библиотека в Псковской губернии. Ее основателем стал выдающийся государственный деятель, просветитель, меценат, канцлер, граф Николай Румянцев.

В 1812 году на станци Сеньково граф Румянцев и испанский министр Франсиско Сеа-Бермудес подписали «Трактат о союзе России и Испании против Наполеона». После этого граф подарил городу собрание своих книг для составления общественной городской библиотеки. А также назначил годовое жалование в 300 рублей ее смотрителю.

Фото: Великолукская центральная библиотека

«Газета «Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газета» 1 ноября 1813 года (№88) сообщала: «Сего года июля 26 числа библиотека сия для общественного употребления открыта» - отметили в группе Великолукской библиотеке.

Для библиотеки книги дарил историк, издатель и редактор журнала «Русская старина» Михаил Семевский, имя которого носит библиотека.

По правилам в библиотеку мог зайти любой желающий и читать книги, выбирать их в общедоступном реестре, такие правила сохраняются и по сей день.

Фото: Великолукская центральная библиотека

В то время заведовал библиотекой титулярный советник Григорий Нечаев, добавили в группе ВКонтакте. Сейчас руководитель – Галина Ковалева, награжденная знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре».

Подписчики накинулись на запись о дне рождения с поздравлениями.

«Наша восхитительная библиотека богата не только своим литературными и научным фондом. Прежде всего, она богата своим чудесным коллективом во главе с Галиной Витальевной Ковалевой. Уже много-много лет есть ощущение , что Сердце нашего города находится именно здесь в Центральной городской библиотеке, на орбите любимого великолучанами «Спутника» - прокомментировали пост.