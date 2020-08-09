Псковичи отметили День физкультурника во вторую субботу августа

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Справка: День физкультурника празднуется ежегодно во вторую субботу августа, в этом году этот день выпал на 8 августа. Праздничная дата установлена еще указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

Однако же День физкультурника стал популярен задолго до получения официального статуса – начиная с 1920-х годов. В то время советская власть начала активно пропагандировать лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».

Фото из Википедии.

Глава Псковской области рассказал в Instagram, об известных по всей стране псковских спортсменах. Спортсменки из Великих Лук Маргарита Сырадоева и Ирина Иванова участвовали в чемпионате России по велоспорту в Ижевске и вернулись на родину с серебром.

«Девушки тренируются в великолукском филиале Центра Спортивной Подготовки. Они являются членами Сборной России по велоспорту и многократными призёрами национальных чемпионатов в групповых гонках» - отметил Ведерников.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Спортсмены привезли 16 медалей с Межрегионального фестиваля среди инвалидов Северо-Запада России, который проходил в Ленинградской области. В общекомандном зачёте псковичи заняли третье место.

«Наши герои – это Александр Трофимов, Ольга Огинская, Владимир Петров, Валерий Иванов, Артём Ишин. В общекомандном зачёте псковичи занятии третье место! Гордимся каждым из вас и желаем новых рекордов и побед!» - поздравил губернатор чемпионов.

Подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях.