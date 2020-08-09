Псковичи требуют поставить биотуалеты на набережных и в парках города

Фото из группы «Инцидент Псков» в социальной сети ВКонтакте.

В новом сквере на 4-х углах поставили общественный туалет. «В очередной раз логика неведомых проектировщиков, или может быть городских властей, поставила в тупик» - пишет подписчик группы.

Это аргументируется тем, что сквер является транзитным для большинства людей, они просто проходят мимо. Если там появятся скамейки, то на них будут сидеть скорее всего жители ближайших домов, говорит аноним.

«Ставить здесь туалет, то же самое, что поставить его во дворе любого жилого дома» - добавил он.

Подписчик утверждает, что туалетами нужно оборудовать набережные и парки города. Мало вероятно, что приезжие будут гулять в новом сквере. «Хотя возможно он рассчитан на посетителей рядом расположенной городской библиотеки» - иронично подчеркнул подписчик.

Другие псковичи поддержали заявление анонима, однако некоторые все же рады: «ну, хоть где-то он есть – это уже плюс».