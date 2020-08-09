Псковичи отмечают День строителя во второе воскресенье августа

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Справка: Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа.

В те годы власти обратили внимание на катастрофическую ситуацию с жильем. Они приняли решение о сокращении сроков и увеличении объемов строительства. Целью стало к 1980-му году обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой. Именно тогда начали возводиться знаменитые «хрущевки».

Фото из свободных источников.

Глава региона выразил слова благодарности всем, кто работает в строительной отрасли.

Силами строителей реализуются многие региональные и федеральные проекты в Псковской области, отметил Ведерников.

«Ваш опыт и мастерство делают жизнь всех жителей региона качественнее и лучше. Вашими усилиями возводятся школы, детские сады, жилые комплексы, объекты сфер здравоохранения, спорта, экономики» - добавил губернатор.

«Вы строите будущее городов и посёлков, и ваш труд достоин искреннего уважения» - закончил он.