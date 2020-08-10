Известный актер и комик Денис Косяков приехал в Псков с семьей

Фото: @kosyakovg

В социальной сети Instagram Денис Косяков опубликовал сторис из машины, где в месте с семьей рассказал о маленьком путешествии в Псков.

Фото: @kosyakovg

Поездку он запланировал не на машине, а на поезде. Объяснил это тем, что его маленькие дети еще ни разу не были в купе поезда. Детям поезд пришелся по душе больше, чем Сапсан, на котором они путешествовали уже не раз.

"А у нас семейная поездочка в Псков. Очень сложно выговаривается "в Псков". В общем, решили одним деньком смотаться, покататься на поезде" - прокомментировал сторис актер.

После длительных рассуждений Денис сообразил, что правильнее будет не "в Псков", а "во Псков":

"Выяснил, почему так неудобно говорить "в Псков", потому что правильно говорить "во Псков". Но почему-то, каждый раз, когда я говорю "во Псков", мне хочется креститься" - произнес Денис Косяков и перекрестился.

Фото: @kosyakovg

Подписчики поддержали Дениса, а русская путешественница, которая с 2009 года живет в Праге, передала привет старинному городу и сообщила:

"Да-да, Денис. И как завтра доедешь, не забудь, что не псковичи, а псковитяне, и поклоны всем поясные. Челом бьем".