В Псковском вейк-парке профессионально обучают детей-райдеров

Фото: Pskov Wake Park.

В Псковском вейк-парке катаются дети даже дошкольного возраста.

Вите Селиванову 6 лет, он встал на доску совсем недавно. В первое занятие привыкал к воде, осваивался передвигаться с вейкбордом на ногах. Теперь Витя полноценно тренируется.

Все дети, как и остальные райдеры, получают на заезды термокостюм и шлем. А также спасательный жилет, поэтому умение плавать желательно, но не обязательно.

Фото: Pskov Wake Park.

Родители, которые увлекаются вейкбордом, берут детей с собой в парк: «С детьми мы почти первый раз здесь. Вот, решили поставить ребенка на доску, ему через месяц 8 лет» - рассказала мама 8-ми летнего мальчишки.

«Главное, чтобы ребенок не боялся, поставить можно кого угодно» - отметил тренер.

Помимо вейкборда, для малышей в парке есть детская площадка, батуты и многое другое. Все активности бесплатны, кроме вейкборда.

Фото: Pskov Wake Park.

Вейк-парк находится в Пскове на улице Яна Райниса, 41Б.

Как было воплощено это место в жизнь рассказал сам создатель в интервью.

Совсем недавно проходил Чемпионат Псковской области по вейкборду.