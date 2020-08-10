В Псковском вейк-парке профессионально обучают детей-райдеров

Фото: Pskov Wake Park.
В Псковском вейк-парке катаются дети даже дошкольного возраста.
Вите Селиванову 6 лет, он встал на доску совсем недавно. В первое занятие привыкал к воде, осваивался передвигаться с вейкбордом на ногах. Теперь Витя полноценно тренируется.
Все дети, как и остальные райдеры, получают на заезды термокостюм и шлем. А также спасательный жилет, поэтому умение плавать желательно, но не обязательно.
Фото: Pskov Wake Park.
Родители, которые увлекаются вейкбордом, берут детей с собой в парк: «С детьми мы почти первый раз здесь. Вот, решили поставить ребенка на доску, ему через месяц 8 лет» - рассказала мама 8-ми летнего мальчишки.
«Главное, чтобы ребенок не боялся, поставить можно кого угодно» - отметил тренер.
Помимо вейкборда, для малышей в парке есть детская площадка, батуты и многое другое. Все активности бесплатны, кроме вейкборда.
Фото: Pskov Wake Park.
Вейк-парк находится в Пскове на улице Яна Райниса, 41Б.
Как было воплощено это место в жизнь рассказал сам создатель в интервью.
Совсем недавно проходил Чемпионат Псковской области по вейкборду.