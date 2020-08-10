С 59-й Большой Московской регаты псковичи принесли родному городу медали

Скрин прямого эфира

Справка: В Москве, в Крылатском, стартовала Большая московская регата в 59-й раз в минувшие выходные. Мероприятие находится в списке крупнейших международных соревнований по академической гребле в стране. Впервые мероприятие состоялось в 1956 году. В 2020 году фестиваль спорта и активного образа жизни прошел под лозунгом «Вода. Движение. Жизнь» и собрал более 500 участников из 4 стран.

Псковскую область представляли четыре гребца — воспитанники регионального Центра спортивной подготовки.

Спортсмен Павел Сорин и Александр Матвеев в битве четверок сошлись в очной схватке. Они сражались за золото в финале.

Скрин прямого эфира

Псковичи одержали победу: «Как итог — победа экипажа Павла Сорина на 4 секунды и серебро Александра Матвеева» - отметили в пресс-службе.

Матвеев принес Пскову еще одно серебро в заезде двоек.

«По результатам БМР Евгений Спицын вышел в финал одиночек в лёгком весе, а Илья Ковтун отобрался на утешительный финал, где стал пятым, опередив представителя Молдовы» - также упомянули о псковичах в администрации.

Псковские чемпионы будут участвовать в чемпионате России в Казани, там же разыграют путевки на континентальное первенство в Германию. А Александр Матвеев отобрался на первенство Европы, которое пройдет в Польше.