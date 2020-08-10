У 10-ти монахов Крыпецкого монастыря в Псковском районе выявили COVID

Фото: Митрополит Тихон | День памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги

Пресс-служба Псковской епархии сообщила о выявлении коронавируса у десяти монахов Иоанно-Богословском Савво-Крыпецском монастыре. Часть из них госпитализирована.

В монастыре в данный момент введен строгий карантин. Прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения не прекращаются, но теперь они проходят исключительно среди братиев обители.

Кроме этого, епархия напомнила о случае заболевания коронавирусом в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря у одной из сотрудниц.

Комиссия Роспотребнадзора провела дезинфекцию и другие санитарные мероприятия, а все контактирующие с заболевшими отправлены на карантин.

"Дорогие братья сёстры, просим вас с ответственностью и заботой относиться к здоровью ваших ближних и членов вашей семьи. Не будьте легкомысленны. Не подвергайте их здоровье и саму жизнь опасности. Помните слова апостола Павла: Если же кто о своих и особенно о домашних, не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного (1 Тим. 5:8)" - обратился митрополит Тихон на своей официальной странице в ВКонтакте.

Подписчики митрополита Тихона пожелали здоровья заболевшим и божьей помощи, чтобы справиться с болезнью.