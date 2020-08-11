6 место по Северо-Западу занял отдых в санаториях Псковской области

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Отдохнуть в санатории Псковской области обойдется в 2900 рублей за сутки. В эту сумму входит проживание, питание и лечение. Среди СЗФО - этот отдых встает на 6 место по доступности.

Среди 10-ти лучших регионов Северо-Запада по доступности отдыха и лечении в санатории вошли:

Дороже всего летний отдых в санатории Ленинградской области, отдыхающему он обойдется в 3950 рублей за сутки.

К концу лета санаторно-курортный отдых подорожает и будет стоить, в среднем, в три тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по анализу цен на санаторный отдых в августе этого года.

https://санатории-россии.рф/блог/рейтинг-доступности-санаториев-в-федеральных-округах-рф