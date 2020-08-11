Коронавирус в Псковской области: данные на 11 августа

За последние сутки только в областном центре заразились 11 человек. Всего заболевших в Псковской области достигло 4 001. Количество выздоровевших осталось прежним – 2 850 человек, умерло 58. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области

Пять новых случаев заражения выявили в Псковской областной больнице. А в Крыпецком монастыре Псковского района выявили 10 случаев заражения у монахов.

Статистика по районам:

Псков – 1251, Великие Луки – 789, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 183, Гдовский район – 81, Дедовичский район – 55, Дновский район – 105, Красногородский район – 38, Куньинский район –39, Локнянский район – 1, Невельский район – 140, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 79, Опочецкий район – 42, Островский район – 284, Палкинский район – 50, Печорский район – 44, Плюсский район – 99, Порховский район – 146, Псковский район – 338, Пустошкинский район – 22, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 28, Струго-Красненский район – 45, Усвятский район – 23.