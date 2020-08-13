Псковичи отметили День военно-воздушных сил 12 августа

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Справка: День военно-воздушных сил отмечается ежегодно 12 августа. Именно в этот день в 1912 году вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

ВВС – это вид вооружённых сил, которые борются с противником. Он может находиться в космосе, воздухе, на земле, на воде или под водой. Помимо защитной функции ВВС выполняют функцию логистики: транспортируют десант, переправляют имущество, а также производят разведку.

Фото из Википедии

В этом году отмечается 108 лет со дня образования военно-воздушных сил.

Глава города поделился, что Российскую авиацию оснащают самой передовой техникой с самого основания подразделения. Они способны выполнять задачи исключительной сложности по всему миру.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом, чем заслуживают искреннего уважения и благодарности» - отметил губернатор.

Михаил Ведерников поздравил всех, для кого небо стало вторым домом: «Отдельные слова поздравления – военнослужащим 334-й Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка Псковского гарнизона».