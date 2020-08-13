Хоровые коллективы из Великих Лук стали призерами международного фестиваля

Скрин с видео выступления хора мальчиков Центра эстетического воспитания

Справка: Главной целью Международного конкурса хоровых коллективов «Поющий мир» стало знакомство и возможность сравнения лучших хоровых коллективов мира. Помимо этого, ознакомление с музыкальными стилями, традициями, интерпретациями и вокально-хоровой техникой, обмен хоровой литературой разных стран.

В этом году XVI Международного конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» имени Юрия Фалика проходил в дистанционном формате.

«Несмотря на то, что закрытые двери постепенно открываются и жизнь налаживается, сложная обстановка пока продолжается. Мы не хотим лишать Вас радости совместного творчества и приглашаем принять участие в актуальном сейчас дистанционном формате» - передали организаторы.

Афиша фестиваля из группы ВКонтакте

62 хоровых коллектива приняли участие в конкурсных состязаниях. Участниками стали любительские и профессиональные хоровые коллективы и ансамбли разных стран мира.

Дипломами отмечены камерный хор «Кант» и хор мальчиков Центра эстетического воспитания из Великих Лук.

Лауреатом второй степени среди камерных хоров стал коллектив «Кант». Хор мальчиков ЦЭВ стал лауреатом третьей степени в категории «Духовная музыка».

«Достойное исполнение! Прекрасная программа! Руководителю коллектива поклон за высокий профессиональный уровень!» - прокомментировал пение хора мальчиков Центра эстетического воспитания подписчик в группе «фестиваля» в соцсети ВКонтакте.

Скрин видео с выступления смешанного камерного хора «Кант»

Кроме того, Иван Беседин отмечен как лучший солист, а хор «Кант» награждён за лучший концертный костюм.