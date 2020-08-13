Псковичи просят у властей построить детский городок подрастающему поколению

.

На сайте главы города некая Анастасия выложила прошение о постройке детского городка. Как пишет псковичка, она недавно была в Печорах и видела огромный городок для детей на Юбилейная 82а. И предложила сделать и в Пскове такой.

«У нас в городе ничего нет: относительно небольшие городки давно устарели (например, у Рижской гостиницы), новые очень малы, даже в Финском парке и то очень мало места, а детей там собирается очень много. Открыли недавно Kiss Mall так это в помещении и тот закрыт» - аргументировала местная жительница.

.

Она попросила за всех родителей города досуг для малышей, ведь взрослеют они быстро, а детям нужно счастливое детство. Главное, чтобы игровой центр был безопасным.

Спустя короткое время появился комментарий: «Уважаемая Анастасия Александровна, Ваше обращение принято на рассмотрение, ответ будет размещен на сайте» - сказал глава администрации города Пскова Александр Братчиков.