Вопиющий случай жестокости произошел в Пскове, люди требуют наказания

Фото из Instagram-аккаунта хозяйки собаки

Хозяйка в своем Instagram-аккаунте написала:

«25 июля подло и жестоко был убит самый весёлый и добрый мальчик по имени Пиф. На моих глазах. Мы не поняли, что произошло и, самое главное, за что.

Мой самый любимый ребёнок! Ты никогда не был для нас собакой. Ты знаешь, что ты был, есть и будешь нашим самым любимым малышом на свете!

Ты заставлял нас, ленивых или уставших, вставать и идти за тобой. Ты никогда не сидел без дела, вечно придумывал себе приключения. И как ты наслаждался свободой в деревне! Каждую секунду ловил удовольствие! Мой малыш...

Нет слов, чтобы описать глубину нашего горя...

Беги по радуге, лети на розовом облачке! Пусть у тебя там будет много-много мячиков! Мы любим тебя. Очень»

Фото из Instagram-аккаунта хозяйки собаки

Мужчина проходил мимо частного дома и подозвал к себе хозяйскую собаку. Пес по кличке Пифа подошел, не ожидая подвоха. Однако человек внезапно вонзил нож собаке в пасть. Хозяйка, к сожалению, не смогла спасти собаку. Рассказала зоозащита.

«Много вопросов к прокуратуре Невеля, почему они бездействуют и хуже того не видят состава ст.245 УК РФ» - вопросительно написала организация.

Подписчики и просто неравнодушные люди начали делиться этой историей жестокости в социальных сетях.

Фото из Instagram-аккаунта зоозащиты

«Человек идёт с ножом по улице и может им воспользоваться как холодным оружием по отношению к любому, проходящему мимо. У человека явно есть проблемы в голове, и эти проблемы могут быть спроецированы на любого, не важно животное или человек. Так что, если органы, в функции которых входит надзор за правопорядком и соблюдением закона, не обращают внимание на ситуацию это конечно чревато» -прокомментировала подписчица.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже ответил многим людям, что разберется с ситуацией. «Михаил Юрьевич ответил в директе, что поговорит с прокурором! Будем надеяться, что это поможет» - с надеждой отозвались подписчики.

«Страшно! Агрессия к людям начинается с агрессии к животным, и, если оставить это безнаказанным, страшно представить, кого в следующий раз встретит с ножом этот субъект, пожилого соседа или ребенка» - отреагировала на пост псковичка.