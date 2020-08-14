Псковичи могут поучаствовать в фотоконкурсе с дополненной реальностью

Фото с сайта конкурса

В этом году организаторы посвятили конкурс 75-летию Победы. Участники должны будут сделать фотографии в технике «дополненной реальности».

«Фотографии людей необходимо совместить с рисованным фоном - им должно стать легендарное оружие Победы - советские танки, самолеты, пушки и т.д. Рисунок может быть сделан на асфальте или полу, стене или колонне - полет фантазии не ограничен!» - отметили в музее.

Фото с сайта конкурса

Поучаствовать в конкурсе могут дети и их родители. «Выполнение такого задания требует творческого подхода всех членов семейной команды. Кроме того, мы надеемся, что, работая над заданием, участники не только проявят креативность, но и постараются больше узнать о легендарной технике времен войны» - добавила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Жюри будут оценивать оригинальность замысла и названия фотокарточки, креативность подхода, мастерство исполнения и выразительность сюжета.

Фото с сайта конкурса

Фотографические работы нужно прислать до 30 августа на почту bessonova@cmvov.ru.

Подведение итогов состоится в онлайн-формате 3 сентября.

Подробности о конкурсе на сайте.