В Пскове пройдет фестиваль детских талантов «Кукарача»

Фото: МБУ «Псковский Городской Молодежный Центр»

Справка: фестиваль «Кукарача» является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области. Идея проекта - самореализация талантливой молодёжи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, и её объединение вокруг деятельности в рамках различных видов искусств.

«Фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников, что позволит детям почувствовать себя причастными к сказке, оказаться в самом центре событий и быть её главными героями» - отметили в пресс-службе.

Мероприятие пройдет по инициативе псковского городского молодёжного центра и Псковского областного центра народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области и Управления общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области.

Организаторы рассказали: «В этом году акцент сместится в образовательную часть: у ребят, подавших заявки будет возможность пройти мастер-классы у именитых специалистов в области культуры по разным видам творчества».

Оценивать ребят будут в шести номинациях: вокал, хореография и декламация, живопись, лепка и фотография. Участники должны придерживаться тематике фестиваля – «Зимняя сказка».

Справки по телефону: 89532421000 – Костюк Марина Юрьевна, 89113621988 – Назарой Олеся Викторовна.