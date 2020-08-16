Коронавирус в Псковской области: последние данные на 16 августа

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На сегодняшний день в Псковской области 4 190 человек заболели коронавирусом с начала пандемии, 59 человек умерли.

За прошедшие сутки от коронавируса излечились 43 человека, а зараженных увеличилось на 47.

Статистика по районам: Псков – 1316, Великие Луки – 821, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 187, Гдовский район – 83, Дедовичский район – 64, Дновский район – 106, Красногородский район – 40, Куньинский район –39, Локнянский район – 14, Невельский район – 143, Новоржевский район – 24, Новосокольнический район – 95, Опочецкий район – 44, Островский район – 298, Палкинский район – 51, Печорский район – 51, Плюсский район – 101, Порховский район – 148, Псковский район – 356, Пустошкинский район – 25, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 29, Струго-Красненский район – 46, Усвятский район – 24.