В Псков приехали и познакомились с городом дети из районов

Фото с сайта администрации Псковской области

16 августа ребята из Новоржевского, Палкинского и Пустошкинского районов первыми познакомились с областным центром.

Сегодня дети уже побывали в Псковском Кремле, прогулялись по крепостным стенам. Они еще посетят Варлаамовскую и Высокую башни, откуда увидят один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО — собор Иоанна Предтечи.

Фото с сайта администрации Псковской области

Во второй день программы ребята посетят Изборск и Печоры, где примут участие в познавательной интерактивной игре «Пароль Изборской крепости», а также посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фото с сайта администрации Псковской области

В администрации отметили: «Учитывая эпидемическую ситуацию, в первых экскурсионных поездках примут участие дети из разных уголков Псковской области. Затем, в случае улучшения обстановки, регион готов встретить и группы из других субъектов Российской Федерации».